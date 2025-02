Samsung Galaxy S25 satışa sunuldu: İşte Türkiye satış fiyatı ve özellikleri

SAMSUNG GALAXY S25 ÖZELLİKLERİ NELER?





Serinin cihazları, ek ücret ödemeden 6 aylık "Gemini Advanced" ve 2 terabayt (TB) bulut depolama alanıyla sunulacak. Gemini Advanced, yetenekli YZ modellerine ve en yeni özelliklere öncelikli erişime sahip olacak. Bunlar arasında, herhangi bir konu için özel YZ uzmanı "Gems" ve kişisel YZ araştırma asistanı "Deep Research" de yer alıyor.





46 dilde kullanıma sunulan "One UI 7" ve "Gemini" modellerinde, Samsung ve Google uygulamaları arasında hızlı etkileşimler gerçekleştirmek her zamankinden daha kolay hale geldi.





Serideki çok boyutlu yeteneklere sahip YZ araçları, uygulamalar arasında karmaşık görevleri gerçekleştirebilmenin yanında konuşma, metin, video ve görüntüler aracılığıyla doğal kullanıcı etkileşimlerini sunan "One UI 7" platformuna entegre edildi. "Now Brief" gün boyunca yönlendirmeler sağlarken, "Now Bar" devam eden etkinlikler konusunda yeni bir merkez görevi görüyor. "Writing Asist" ile sağlanan geliştirilmiş üretkenlikten "Drawing Assist" ile açığa çıkan yaratıcılığa kadar, Galaxy AI'nın gelişmiş yetenekleri, kullanıcıları günlük yaşamın her alanında güçlendiriyor.