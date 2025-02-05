Şaşırtan talep patlaması: Beş kapılı otomobil modelinin siparişleri durduruldu

Japonya merkezli bir otomotiv şirketi Suzuki, yeni 5 kapılı Jimny modeline olan yoğun talep nedeniyle Japonya'daki siparişleri geçici olarak durdurdu. Şirket yetkilileri, üretim kapasitesinin mevcut talebi karşılamakta zorlandığını ve bu nedenle sipariş alımını belirli bir süreliğine askıya aldıklarını açıkladı.

1 /13 Japon otomotiv devi Suzuki’nin dört kapılı yeni modeli Jimny Nomade, Japonya’da büyük yankı uyandırdı.



2 /13 Yoğun talep nedeniyle otomobil üreticisi sipariş alımını geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.



3 /13 Rekor talep

Suzuki, Jimny Nomade’in lansmanını yaptıktan sadece dört gün sonra 50 bin siparişe ulaşmak üzereydi.



4 /13 Ancak, Japonya’daki üretim kapasitesinin şu an için aylık yalnızca 1.200 adetle sınırlı olması, teslimat sürelerini önemli ölçüde uzattı.

5 /13 Bu üretim temposuyla, yeni sahiplerinin araçlarına kavuşması için yaklaşık 3,5 yıl beklemeleri gerekecek.

6 /13 Yoğun ilgi, Suzuki’nin üretim planlarını gözden geçirmesine neden olurken, markanın bu durumu nasıl yöneteceği merak konusu.

7 /13 Suzuki, Jimny Nomade modelini Hindistan'ın Gurugram fabrikasında üretiyor ve bu aracı Japonya dışındaki Güneydoğu Asya, Güney Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu pazarlarına ihraç ediyor.

8 /13 Şirket, mevcut siparişleri hızla tamamlamayı hedeflese de, yeni rezervasyonların kabulüne dair herhangi bir tarih belirlemedi.

9 /13 Japonya'daki ilk teslimatlar ise 3 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Yoğun talep nedeniyle Suzuki, Japonya’daki tüm sergi etkinliklerini iptal etme kararı aldı.

10 /13 Suzuki Jimny 5 Kapı, Suzuki'nin popüler Jimny modelinin 5 kapılı versiyonudur.

11 /13 Geleneksel 3 kapılı Jimny'ye kıyasla daha uzun bir dingil mesafesine ve geniş iç hacme sahiptir.



12 /13 Özellikle arazi performansıyla bilinen bu model, 4x4 sürüş sistemi ve hafif gövde yapısıyla dikkat çeker.