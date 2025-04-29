Telefonunda Whatsapp olanlar dikkat: 5 Mayıs'tan sonra kullanamayabilirsiniz

Mayıs ayı itibarıyla WhatsApp desteği sona erecek iPhone modelleri açıklandı. İşte yeni güncellemeleri alamayacak ve uygulamayı kullanamayacak o cihazlar...
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, 5 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla bazı eski model akıllı telefonlarda artık çalışmayacak.
Meta çatısı altındaki şirketin yaptığı resmi açıklamaya göre, yeni güncellemeler eski donanımlarla uyumlu olmayacak.
Bu da, belirli iPhone modellerinin WhatsApp desteğini kaybedeceği anlamına geliyor.
Teknoloji dünyasında hızlı gelişmeler yaşanırken, uygulama geliştiricileri de kaynaklarını daha güncel cihazlara yönlendirmeyi tercih ediyor.
Bu kapsamda WhatsApp da yoluna daha yeni modellerle devam etme kararı aldı.
Yıllardır hem Android hem de iOS kullanıcılarına hizmet sunan platform, 2025 itibarıyla bazı cihazlara olan desteğini sonlandıracak.
Peki, WhatsApp artık hangi iPhone modellerinde çalışmayacak? İşte güncellemeyi alamayacak modellerin listesi...
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus