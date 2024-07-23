Apple, hem yeni iPhone modellerinin üretimiyle hem de yaklaşan iOS güncellemesinin sorunsuz bir şekilde piyasaya sürülmesiyle meşgul durumda. Her ne kadar Eylül ayında iPhone 16'nın piyasaya çıkması bekleniyor olsa da Türkiye’de en popüler iPhone modelinin hala iPhone 11 olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak iPhone 12 öncesi modelleri kullananları üzecek bir haber geldi.

1 / 8 Teknoloji devi Apple, uzun süreli güncelleme desteği vermesiyle tanınan bir marka.

2 / 8 Bu nedenle iPhone 16'nın piyasaya çıkmasıyla birlikte eski iPhone modellerinin de aynı iOS güncellemesini alması bekleniyor.



3 / 8 Ancak Apple’a yakınlığıyla bilinen analist Ming Chi Kuo, bu duruma farklı bir perspektiften bakıyor.



4 / 8 Kuo, yeni iOS sürümünde birçok özelliğin eski modellere sunulmayacağını öne sürüyor. Analiste göre, özellikle iPhone 15 Pro ve Pro Max dışındaki modeller bu güncellemeden tam anlamıyla yararlanamayacak.



5 / 8 "Hurda kategorisinde değerlendirilecek"

Kuo ayrıca, iPhone 12 öncesi modellerin artık Apple’ın "hurda" kategorisinde değerlendirileceğini ve bu modellere herhangi bir destek sağlanmayacağını belirtiyor.



6 / 8 Bu, iPhone 11 ve daha eski modellerin güncelleme almayacağı anlamına geliyor.



7 / 8 Bu karar dünya genelindeki iPhone kullanıcıları için çok da büyük bir etki yaratmayabilir, ancak Türkiye'de iPhone 11 hâlâ çok popüler.

