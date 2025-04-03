WhatsApp eski cihazlara veda ediyor: O modellerde artık çalışmayacak

​WhatsApp, dünya genelinde en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olarak, kullanıcı deneyimini ve güvenliğini artırmak amacıyla belirli eski cihazlara olan desteğini sonlandırma kararı aldı. Bu kapsamda, 5 Mayıs 2025 tarihinden itibaren iOS 15.1 ve üzeri sürümleri çalıştırmayan iPhone modelleri WhatsApp'ı kullanamayacak.

1 /5 Bu cihazlar, en son iOS 12.5.7 sürümünü desteklediğinden, iOS 15.1'e güncelleme yapamayacak ve dolayısıyla WhatsApp desteğini kaybedeceklerdir. ​

2 /5

WhatsApp hangi modellerde kullanılamayacak? Etkilenecek iPhone Modelleri: iPhone 5s​ iPhone 6​ iPhone 6 Plus​

3 /5 Android Cihazlar:

Mevcut bilgilere göre, Android cihazlar için benzer bir destek sonlandırma duyurusu bulunmamaktadır. Ancak, kullanıcıların cihazlarını ve işletim sistemlerini güncel tutmaları önerilir.​



4 /5 Kullanıcılara Öneriler:

Güncelleme Kontrolü: Cihazınızın en son iOS sürümünü çalıştırdığından emin olun. Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek güncellemeleri kontrol edebilirsiniz.​

Veri Yedekleme: WhatsApp sohbetlerinizi ve medya dosyalarınızı iCloud'a yedekleyerek veri kaybını önleyebilirsiniz.​

Cihaz Değişikliği: Eğer cihazınız iOS 15.1'i desteklemiyorsa, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için daha yeni bir iPhone modeline geçmeyi düşünebilirsiniz.







