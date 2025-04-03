WhatsApp eski cihazlara veda ediyor: O modellerde artık çalışmayacak

WhatsApp, dünya genelinde en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olarak, kullanıcı deneyimini ve güvenliğini artırmak amacıyla belirli eski cihazlara olan desteğini sonlandırma kararı aldı. Bu kapsamda, 5 Mayıs 2025 tarihinden itibaren iOS 15.1 ve üzeri sürümleri çalıştırmayan iPhone modelleri WhatsApp'ı kullanamayacak.
Bu cihazlar, en son iOS 12.5.7 sürümünü desteklediğinden, iOS 15.1'e güncelleme yapamayacak ve dolayısıyla WhatsApp desteğini kaybedeceklerdir.
WhatsApp hangi modellerde kullanılamayacak?
Etkilenecek iPhone Modelleri:
iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6 Plus
Android Cihazlar:
Mevcut bilgilere göre, Android cihazlar için benzer bir destek sonlandırma duyurusu bulunmamaktadır. Ancak, kullanıcıların cihazlarını ve işletim sistemlerini güncel tutmaları önerilir.
Kullanıcılara Öneriler:
Güncelleme Kontrolü: Cihazınızın en son iOS sürümünü çalıştırdığından emin olun. Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek güncellemeleri kontrol edebilirsiniz.
Veri Yedekleme: WhatsApp sohbetlerinizi ve medya dosyalarınızı iCloud'a yedekleyerek veri kaybını önleyebilirsiniz.
Cihaz Değişikliği: Eğer cihazınız iOS 15.1'i desteklemiyorsa, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için daha yeni bir iPhone modeline geçmeyi düşünebilirsiniz.