Son yılların en popüler teknolojilerinden biri olan yapay zeka, hemen her alanda hayatımıza dokunsa da şaşırtıcı bir olay, yapay zekanın “insan gibi” düşünemediğini bir kez daha ortaya koydu: Her şeyi anında cevaplayan yapay zeka bir sosyal medya kullanıcısının sorduğu en basit soruyu yanıtlayamadı. 2025 Uluslararası Öğrenme Temsilleri Konferansı’nda (ICLR) sunulan ve 18 Mart’ta arXiv platformunda ön baskı olarak yayınlanan bir çalışmada bu zayıflıklara dikkat çekildi. İşte yapay zekanın yanıtlayamadığı o soru...

1 /11 Yeni yapılan bir araştırma, çeşitli kodlar yazabilen, insanlara gerçekçi görüntüler sunabilen yapay zekanın “her şeyi bilme” iddiasını sarsacak kadar şaşırtıcı bir eksikliği gözler önüne serdi.



2 /11 Çeşitli kodlar yazabilen, insanlara gerçekçi görüntüler sunabilen yapay zeka, herkesin bildiği en basit soruda sınıfta kaldı.

3 /11 Yapay zeka, saat kadranlarındaki ibareleri doğru yorumlayamıyor ve takvim hesaplaması yaparken ciddi sorunlar yaşıyor. 2025 Uluslararası Öğrenme Temsilleri Konferansı’nda (ICLR) sunulan ve 18 Mart’ta arXiv platformunda ön baskı olarak yayınlanan bir çalışmada bu zayıflıklara dikkat çekildi.



4 /11 Araştırmacılar, Meta’nın Llama 3.2-Vision, Anthropic’in Claude-3.5 Sonnet, Google’ın Gemini 2.0 ve OpenAI’nin GPT-4o modeli gibi önde gelen çok modlu büyük dil modellerine (MLLM), özel bir saat ve takvim görsel veri seti sundu.

5 /11 Test edildi, hayal kırıklığına uğrattı

Yapay zekanın, saatleri sadece %38,7 oranda ve takvim tarihlerini ise yalnızca %26,3 oranda doğru hesaplayabildiği görüldü. Bunun sebebi olarak bu görevlerin yalnızca bilgi değil, mekansal ve mantıksal akıl yürütme gerektirdiği düşünülüyor.

6 /11 Takvim hesaplamalarında da benzer şekilde karmaşıklık yaşıyor. Örneğin, “Yılın 153. günü haftanın hangi gününe denk gelir?” gibi sorular, görsel ve mantıksal akıl yürütme gerektirdiği için yapay zekanın şu anki modelleri bunu bilmekte de başarısız.



7 /11 İşte yapay zekanın bilemediği o soru...

Ayrıca bir sosyal medya kullanıcısının, 'Saat kaç?' sorusuna yapay zekanın doğru yanıt veremediği görüntüleri paylaşması da bu olayı bir kez daha ispatlamış oldu.

8 /11 Sosyal medyada viral olan bu paylaşımda, kullanıcı, bir yapay zeka asistanına “Saat kaç?” diye sordu. Yapay zeka, tarih ve genel bilgiler verebildi ama saati doğru okuyamadı.

9 /11 Bu olay, “yapay zeka her şeyi biliyor” algısını da sorgulattı. Çünkü saat gibi basit bir bilgiyi bile bazen doğru şekilde veremeyen sistemler, insan sezgileri ve bağlam algısı gibi yeteneklere hâlâ sahip değil.



10 /11 Yapay zeka uzmanları, bu durumun teknik bir eksiklikten kaynaklandığını söyleyerek; "Yapay zeka saat bilgisini cihazın anlık verisine erişemediğinde ya da doğru veri kaynağını kullanamadığında hata yapabiliyor. Yani yapay zekanın güçlü olduğu konular var ama bazı alanlarda insan zekasına yaklaşabilmesi için hâlâ yol kat etmesi gerekiyor” dedi.

