FSM geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte 2025 Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsü geçiş ücreti

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) köprü, otoyol ve tünellerin 2025 yılı geçiş ücretlerini açıkladı. Böylece Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri de değişmiş oldu. İşte otomobil, minibüs, motosiklet, kamyon gibi araçların 2025 yılı FSM köprüsü geçiş ücretleri.





FATİH SULTAN MEHMET (FSM) GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2025?





15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti, otomobiller için 33 TL’den, 47 TL’ye çıktı. Minibüsler için 60 lira, motosiklet ücreti ise 20 lira oldu.





- AKS ARALIĞI 3.20 m’DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR 47,00 TL





- AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.’DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR 60,00 TL





- 3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 134,00 TL





- 4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 265,00 TL





- 6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR 351,00 TL





- MOTOSİKLETLER 20,00 TL





Ücretlere KDV dahildir.





GEÇTİĞİMİZ SENE GEÇİŞLER NE KADARDI?





Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün 2024 yılındaki geçiş ücreti tek yön için 33 liraydı.











