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Galatasaray Adası'na silahlı saldırı!

TFF binasına yapılan saldırının ardından bir saldırı da Galatasaray Adası'na yapıldı. Dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığının belirtilen olayda bir camın kırıldığı ifade edildi. Peki Galatasaray Adası kimin? Galatasaray Adası nerede, nasıl gidilir?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Adası kimin? Galatasaray Adası nerede, nasıl gidilir?
Galatasaray Adası

Galatasaray, 2 Eylül Cuma akşamı Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığını duyurdu. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.

Galatasaray Adası kimin?

Galatasaray Adası veya Kuruçeşme Adası, Boğaziçi'nde Kuruçeşme sahilinin 165 m açığında yer alan bir adadır. Galatasaray Spor Kulübü’nün tapulu mülküdür.

Galatasaray Adası tarihi

1872'de Sultan Abdülaziz tarafından Sarkis Balyan'a hediye edilen ada, bir dönem Sarkis Bey Adacığı olarak anıldı. Osmanlı döneminde, ünlü ressam Ayvazovski'nin kaldığı bu ada, 1914'lerden itibaren kömür deposu haline getirildi. Bir süre sonra şehir hatları vapurlarına yakıt sağlayan bir yer oldu. O dönemde turistik bir tesis olarak halka açılması planlanan Kuruçeşme Adası, 1957'de Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sadık Giz'in girişimleriyle 150 bin TL karşılığında satın alındı ve Galatasaray üyelerinin hizmetine sunuldu.

1956-1992 yılları arasında kürek dalında öğrenci yetiştiren bir okul gibi hizmet verdi. 1957-1968 arası, Galatasaray Spor Kulübü Sutopu Şubesi'ne tahsis edildi. 2006'da eğlence yeri ve lokanta işletmecisi Mehmet Koçarslan'a 3 yıllığına kiralandı. İşletmeci, adanın üzerindeki tesislere "Suada" adını verdi.

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