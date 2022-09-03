Bugün hangi maçlar var? Süper Lig ve Avrupa Ligi 3 Eylül 2022 maçları Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek iki haftanın ardınan üç puanı kaptı. Süperi Lig’de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe bugün saatler 21:45’i gösterdiğinde Kayserispor ile karşılaşacak. Avrupa takımlarının maçlarını da televizyon ekranlarında canlı takip etmek isteyenler kimin maçı var, bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yoğunluk verdi. İşte 3 Eylül 2022 Cumartesi bu akşam oynanacak Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları.

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