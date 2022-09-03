Özgün Bugün hangi maçlar var? Süper Lig ve Avrupa Ligi 3 Eylül 2022 maçları
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Bugün hangi maçlar var? Süper Lig ve Avrupa Ligi 3 Eylül 2022 maçları

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek iki haftanın ardınan üç puanı kaptı. Süperi Lig’de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe bugün saatler 21:45’i gösterdiğinde Kayserispor ile karşılaşacak. Avrupa takımlarının maçlarını da televizyon ekranlarında canlı takip etmek isteyenler kimin maçı var, bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yoğunluk verdi. İşte 3 Eylül 2022 Cumartesi bu akşam oynanacak Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, canlı maçlar saat kaçta hangi kanalda? 3 Eylül 2022 maçların listesi
Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Avrupa kupaları maçlarının start veresiyle birlikte futbolseverler günün maçlarını, saatleri ve hangi kanallarda yayınlanacağına odaklanıyor. Birbirinden çarpıcı karşılaşmaların oynanacağı hafta sonu maç programını bir araya getirdik. Canlı maçları merak edenler için Bugün kimin maçı var 3 Eylül 2022 Cumartesi Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 3 Eylül 2022 Cumartesi maç programı.

Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var?

16.00 Fiorentina-Juventus S Sport 2

16.30 Bodrumspor-Eyüpspor TRT Avaz / beIN Max 2

16.30 Tuzlaspor-Erzurumspor TRT Spor / beIN Max 1

17.15 Real Madrid-Real Betis S Sport

19.00 Milan-Inter S Sport 2

19.15 Sivasspor-Karagümrük beIN Sports 2

19.15 Başakşehir-Alanyaspor beIN Sports 1

19.30 Real Sociedad-Atletico Madrid S Sport

20.00 Y.Malatyaspor-Ç.Rizespor TRT Spor / beIN Max 1

21.45 Lazio-Napoli S Sport 2

21.45 Fenerbahçe-Kayserispor beIN Sports 1

21.45 Giresunspor-Konyaspor beIN Sports 2

22.00 Sevilla-Barcelona S Sport

Yarın 4 Eylül Pazar kimin maçı var?

16.30 Pendikspor-Boluspor TRT Avaz / beIN Max 2

16.30 Keçiörengücü-Sakaryaspor TRT Spor / beIN Max 1

17.15 Athletic Bilbao-Espanyol S Sport

19.15 Hatayspor-Adana Demirspor beIN Sports 1

19.30 Villarreal-Elche S Sport

20.00 Adanaspor-Altay TRT Spor / beIN Max 1

20.00 Denizlispor-Bandırmaspor TRT Avaz / beIN Max 2

21.45 Antalyaspor-Kasımpaşa beIN Sports 2

21.45 Udinese-Roma S Sport 2

21.45 Ankaragücü-Beşiktaş beIN Sports 1

22.00 Valencia-Getafe S Sport

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