Bugün hangi maçlar var? Süper Lig ve Avrupa Ligi 3 Eylül 2022 maçları

Süper Lig ve Avrupa kupaları maçlarının start veresiyle birlikte futbolseverler günün maçlarını, saatleri ve hangi kanallarda yayınlanacağına odaklanıyor. Birbirinden çarpıcı karşılaşmaların oynanacağı hafta sonu maç programını bir araya getirdik. Canlı maçları merak edenler için Bugün kimin maçı var 3 Eylül 2022 Cumartesi Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte 3 Eylül 2022 Cumartesi maç programı.
Bugün kimin maçı var?
16.00 Fiorentina-Juventus S Sport 2
16.30 Bodrumspor-Eyüpspor TRT Avaz / beIN Max 2
16.30 Tuzlaspor-Erzurumspor TRT Spor / beIN Max 1
17.15 Real Madrid-Real Betis S Sport
19.00 Milan-Inter S Sport 2
19.15 Sivasspor-Karagümrük beIN Sports 2
19.15 Başakşehir-Alanyaspor beIN Sports 1
19.30 Real Sociedad-Atletico Madrid S Sport
20.00 Y.Malatyaspor-Ç.Rizespor TRT Spor / beIN Max 1
21.45 Lazio-Napoli S Sport 2
21.45 Fenerbahçe-Kayserispor beIN Sports 1
21.45 Giresunspor-Konyaspor beIN Sports 2
22.00 Sevilla-Barcelona S Sport
Yarın 4 Eylül Pazar kimin maçı var?
16.30 Pendikspor-Boluspor TRT Avaz / beIN Max 2
16.30 Keçiörengücü-Sakaryaspor TRT Spor / beIN Max 1
17.15 Athletic Bilbao-Espanyol S Sport
19.15 Hatayspor-Adana Demirspor beIN Sports 1
19.30 Villarreal-Elche S Sport
20.00 Adanaspor-Altay TRT Spor / beIN Max 1
20.00 Denizlispor-Bandırmaspor TRT Avaz / beIN Max 2
21.45 Antalyaspor-Kasımpaşa beIN Sports 2
21.45 Udinese-Roma S Sport 2
21.45 Ankaragücü-Beşiktaş beIN Sports 1
22.00 Valencia-Getafe S Sport