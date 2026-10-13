AK Partili isim Sakarya'da feci kazada hayatını kaybetti
08:58, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 08:58, 13/10/2026, Salı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Geyve-Taraklı kara yolu Geyve Yöresel Ürünler Merkezi mevkisinde tır, ayva yüklü traktör ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada AK Parti Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir ile bir kişi hayatını kaybetti.
Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
AK Parti Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir