AK Partili isim Sakarya'da feci kazada hayatını kaybetti

Cinayeti önce yapay zekaya sormuş: Sakarya'daki akran dehşetinde yeni detaylar

Sakarya’da ablasının doğum gününü kutlamak için gittiği arkadaşının evinde tabancayla başından vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Murat İmrağ’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan 16 yaşındaki Y.D.S.’nin olaydan hemen önce yapay zekada "Birini öldürsem ne kadar ceza alırım" ve "Müebbet hapis ne kadar" şeklinde aramalar yaptığı olduğu tespit edildi. Olayda hayatını kaybeden Murat İmrağ’ın acılı ailesi, olayın bir kaza değil planlı bir cinayet olduğunu vurgulayarak soruşturmadaki son gelişmeleri aktardı.