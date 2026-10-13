E-skuter kullananlar dikkat! Yeni cezalar belli oldu: 170 bin TL’ye kadar çıkıyor
Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle elektrikli skuter faaliyetlerinde uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlendi. Bazı ihlallerde ceza 170 bin TL'ye kadar çıkarken, üçüncü kez ihlal yapan işletmelerin faaliyetleri 6 ay süreyle durdurulabilecek.
13 Ekim 2026 tarihli ve 33399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nin idari yaptırımları düzenleyen 22'nci maddesi değiştirildi. Yeni düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
Düzenlemede dikkat çeken en önemli nokta, belirtilen cezaların büyük bölümünün sokakta e-skuter kullanan sürücülere değil, paylaşımlı e-skuter işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere yönelik olması. Kullanıcıların trafik kurallarını ihlal etmesi halinde uygulanacak cezalar ise Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ayrıca değerlendiriliyor.
Yetkisiz faaliyete 86 bin 900 TL ceza
Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre paylaşımlı e-skuter işletmeciliği yalnızca gerekli yetki belgesi ve e-skuter iznine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabiliyor. Yönetmeliğin 10'uncu maddesi ise işletmelerin büyükşehirlerde UKOME'den, diğer illerde il trafik komisyonundan, özel statülü alanlarda ise ilgili yetkili kurum veya işletmeden izin almasını zorunlu tutuyor.
Bu kapsamda gerekli yetkilendirme ve izin şartlarına aykırı faaliyette bulunanlara 86 bin 900 TL idari para cezası uygulanacak.
Aynı ceza, yönetmeliğin 16'ncı maddesinin 14'üncü fıkrasındaki yerli üretim şartına aykırılık halinde de uygulanacak. Buna göre işletmeler, hizmette kullanacakları e-skuterlerin en az yüzde 30'unu, üretimi TSE tarafından belgelendirilen işletmelerden temin etmek zorunda. Şartın sonradan kaybedilmesi halinde eksikliğin 15 gün içinde giderilmesi gerekiyor.
Çok sayıda işletme ihlaline 8 bin 687 TL ceza
Yönetmelikte günlük işletmecilik faaliyetlerine ilişkin çok sayıda yükümlülük için 8 bin 687 TL idari para cezası öngörüldü.
Buna göre ceza uygulanabilecek başlıca ihlaller şöyle:
İşletmecilik faaliyetini trafik güvenliği, engelli erişilebilirliği, çevre ve kamu yararını olumsuz etkileyecek şekilde yürütmek; ilgili mevzuata aykırı faaliyette bulunmak; hizmette ayrımcılık yapmak, hizmet sürekliliğini sağlamamak veya faaliyetin üçüncü kişilerce engellenmesi.
- Kullanıcı ile hizmet sözleşmesi yapmadan e-skuter hizmeti vermek.
- Yalnızca izin verilen belediye veya bölge sınırlarında çalışma kuralına uymamak ya da başka bölgeye geçen skuteri 48 saat içinde izinli alana getirmemek.
- Skuterlerin seri, plaka veya ID bilgileri ile konum ve kullanıcıya ilişkin gerekli bilgileri U-Net sistemine zamanında aktarmamak. Sürüşteki skuterlerin konumlarının 3 dakikada bir, sürüşü sona erenlerin konumunun en geç 10 dakika içinde, sürüş dışında yeri değiştirilen skuterlerin ise her konum değişikliğinde bildirilmesi gerekiyor.
- Şirketin unvan, adres veya sermayesinde yönetmelikte belirtilen değişiklikleri 90 gün içinde Bakanlığa bildirmemek.
- Kullanıcılara çevrim içi eğitim vermemek veya eğitimin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmemek.
- Kask, dizlik ve reflektörlü ceket gibi koruyucu ekipmanlar konusunda kullanıcıları bilgilendirmemek.
- 15 yaşını doldurmamış kişilere e-skuter hizmeti vermek
- UKOME veya trafik komisyonlarının belirlediği hız sınırlarını yazılım üzerinden uygulamamak; yasaklı alanlarda coğrafi çitleme kullanmamak; yasak bölgeye yaklaşan kullanıcıyı sesli olarak uyarmamak veya bölgeye girildiğinde hızı kademeli biçimde 6 km/s'ye düşürecek sistemi kurmamak.
- Yaya, engelli veya araç trafiğini engelleyecek biçimde bırakılan e-skuterleri iki saat içerisinde toplamamak.
- E-skuter üzerinde şirket unvanını ve seri, plaka veya ID numarasından birini görünür biçimde bulundurmamak.
- Kullanıcıları trafik kuralı ihlallerinin Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezalandırılabileceği konusunda bilgilendirmemek.
- Kullanıma verilen skuterleri gerekli far, arka lamba, reflektör ve sesli uyarı sistemiyle donatmamak veya en az yüzde 20 şarj seviyesine ilişkin tedbirleri almamak.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının faaliyetle ilgili düzenleyici işlemlerine uymamak.
- Aylık kaza ve şikâyet bilgilerini U-Net'e aktarmamak.
- Yetkili kurumlar tarafından belirlenen hız sınırlarına uymamak.
7/24 çağrı merkezi bulunmayana 43 bin 447 TL
İşletmelere getirilen bir başka önemli zorunluluk da 7 gün 24 saat hizmet verebilen çağrı merkezi veya aynı işlevi sağlayan mobil uygulama bulundurulması.
Sisteme gelen soru ve şikâyetlerin en kısa sürede sonuçlandırılması gerekiyor. Ayrıca uygulama ve internet sitesinde şirketin iletişim bilgileri, faaliyet bölgeleri, kiralama ücretleri, güvenlik uyarıları, skuterlerin konum ve şarj durumları, tahmini menzil, harita ve anlık ücret bilgisi ile sürüş ve parkın yasak olduğu alanların gösterilmesi zorunlu.
Bu yükümlülüklere aykırı hareket eden işletmelere 43 bin 447 TL idari para cezası uygulanacak.
Denetimde belge vermeyene 50 bin TL
Yeni düzenlemeyle dikkat çeken bir başka yaptırım ise denetimler sırasında istenen bilgi ve belgelerin verilmemesine ilişkin oldu.
Karayolları Trafik Kanunu ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yetkilendirilen görevlilere denetim için gerekli bilgi veya belgeleri ibraz etmeyen işletmelere 50 bin TL idari para cezası kesilecek.
655 sayılı KHK'nin 28/A maddesi, denetim görevlilerine bilgi veya belge vermeyen, denetlenecek alanların kontrolüne izin vermeyen ya da denetime engel olanlara yönelik idari yaptırımlar için yasal dayanak oluşturuyor.
Her skuter için ayrı ceza kesilebilecek
Yeni düzenlemenin işletmeler açısından en kritik hükümlerinden biri de cezaların hesaplanma yöntemi oldu.
Bir işletmenin aynı anda birden fazla yükümlülüğü ihlal ettiğinin belirlenmesi halinde her kabahat için ayrı ceza tutanağı düzenlenecek. Ayrıca ihlalin doğrudan e-skuterler üzerinden gerçekleşmesi halinde her bir e-skuter için ayrı ayrı idari para cezası uygulanabilecek.
Bu nedenle örneğin aynı yükümlülüğü ihlal eden çok sayıda skuter bulunması durumunda işletmenin karşılaşacağı toplam ceza tutarı, yönetmelikte tek bir ihlal için belirtilen miktarın çok üzerine çıkabilecek.
Tutanakların elektronik ortamda düzenlenmesine de imkan tanındı.
Cezaların hukuki dayanağı yeniden düzenlendi
Yeni sistemin arka planında mevzuatta yapılan daha geniş kapsamlı değişiklikler bulunuyor. 655 sayılı KHK'nin eski idari para cezası hükmünün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından, elektrikli skuter cezalarında yasal boşluk oluşmaması amacıyla yeni kanuni düzenlemeler yapılmıştı. TBMM görüşmelerinde de değişikliğin gerekçesi, elektrikli skuter işletmeciliğindeki idari yaptırımların kanuni dayanağının korunması olarak açıklanmıştı.
655 sayılı KHK'ye Temmuz 2026'da eklenen 28/A maddesiyle, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında Bakanlıkça yetkilendirilen işletmecilerin yönetmelikle belirlenen idari şartlara aykırı davranmaları halinde 8 bin 500 TL ile 170 bin TL arasında idari para cezası uygulanabilmesinin önü açıldı.
13 Ekim'de yürürlüğe giren Elektrikli Skuter Yönetmeliği değişikliğiyle de bu çerçevede hangi ihlale hangi somut ceza tutarının uygulanacağı ayrıntılı biçimde belirlenmiş oldu.