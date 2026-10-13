E-skuter kullananlar dikkat! Yeni cezalar belli oldu: 170 bin TL’ye kadar çıkıyor

Yetkisiz faaliyete 86 bin 900 TL ceza





Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre paylaşımlı e-skuter işletmeciliği yalnızca gerekli yetki belgesi ve e-skuter iznine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabiliyor. Yönetmeliğin 10'uncu maddesi ise işletmelerin büyükşehirlerde UKOME'den, diğer illerde il trafik komisyonundan, özel statülü alanlarda ise ilgili yetkili kurum veya işletmeden izin almasını zorunlu tutuyor.





Bu kapsamda gerekli yetkilendirme ve izin şartlarına aykırı faaliyette bulunanlara 86 bin 900 TL idari para cezası uygulanacak.





Aynı ceza, yönetmeliğin 16'ncı maddesinin 14'üncü fıkrasındaki yerli üretim şartına aykırılık halinde de uygulanacak. Buna göre işletmeler, hizmette kullanacakları e-skuterlerin en az yüzde 30'unu, üretimi TSE tarafından belgelendirilen işletmelerden temin etmek zorunda. Şartın sonradan kaybedilmesi halinde eksikliğin 15 gün içinde giderilmesi gerekiyor.