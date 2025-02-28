İslam aleminin heyecanla beklediği mübarek Ramazan ayı geldi çattı. Tüm dünyada ve ülkemizde rahmet ve mağrifet dilekleriyle idrak edilecek olan bu özel ayda oruçlar tutularak ibadetler artarak devam edecek. Gaziantep ilinde de oruç tutacak olanlar iftar ve sahur vakitlerinin ne zaman olduğunu araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Gaziantep İmsakiye ile ezan saatlerini öğrenebilir, ibadetlerinizi bu doğrultuda yapabilirsiniz. İşte 1 Mart 2025 Gaziantep Ramazan İmsakiyesi.





GAZİANTEP RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025: İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) yer alan bilgilere göre, Gaziantep İmsakiyesi şu şekilde;









GAZİANTEP'TE İLK TERAVİH NAMAZI KILINDI





Ramazan ayının başlamasıyla Gaziantep'te vatandaşlar ilk teravih namazı için camilere akın etti.





On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte Gaziantep'te de ilk teravih heyecanı yaşandı. Mübarek ayın manevi atmosferini yaşamak isteyen Gaziantepliler, camilere akın etti. Kadın, erkek, genç, yaşlı her yaştan insan, bu mübarek ayın coşkusunu yaşamak için camilerde ilk teravih namazı için saf tuttu.

Namazı kıldıran cami imamları, Ramazan ayının faziletlerinden bahsederek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Camilerden dualar yükselirken, Ramazan'ın ilk teravih namazının huzurunu yaşayan vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde ibadet etmenin mutluluğunu yaşadı.

Ramazan ayına kavuştukları için mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, bu ayı en iyi şekilde geçirmek için teravih namazına geldiklerini söylediler.





Şahin: "İslam, bir iyilik medeniyetidir"

On bir ayın sultanı Ramazan ayı vesilesiyle mesaj yayımlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslam alemi tarafından büyük bir özlemle beklenen Ramazan ayının sabır, merhamet, kurtuluş ve arınma ayı olduğunu belirtti.





Başkan Şahin, "Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içerisindeyiz" diyerek, Ramazan ayının, barış, kardeşlik, iyilik ve esenlik rüzgarlarının dalga dalga yayıldığı manevi bir atmosfer olduğunu ve yüce Allah'ın lütfettiği büyük bir nimet olduğunu ifade etti. Ramazan ayında, toplumda yardım duygularının zirveye ulaştığı, sevgi, saygı ve merhamet duygularının hassaslaştığı manevi bir zaman dilimi yaşandığını belirten Şahin, "Bu kutlu ayda inşallah sofralarımızı paylaşacağız, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Kendimiz için istediğimizi, kardeşimiz için de isteyeceğiz. ‘Ben değil, biz' diyenlerin ayıdır Ramazan. Ramazan, bizi biz yapan değerleri kuvvetle hatırlayacağımız müstesna bir aydır. Ramazan ayının, insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirmede büyük katkısı vardır. Toplum olarak bizi biz yapan değerlerimiz ve geleneklerimiz, Ramazan ayında yenilenir ve kuvvetlenir" dedi.



