Gaziantep İmsakiye 2025 yılı için yayınlandı. Ramazan ayı coşkusu bu gece ilk sahur ile başlayacak. Mübarek Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini gerçekleştirecek olan ve Gaziantep'te yaşayanlar imsak vakitlerini sorgulamaya devam ediyor. Diyanet resmi sitesinde, Gaziantep ili İmsakiyesini paylaştı. Peki Gaziantep'te iftar ve sahur saat kaçta olacak?
İslam aleminin heyecanla beklediği mübarek Ramazan ayı geldi çattı. Tüm dünyada ve ülkemizde rahmet ve mağrifet dilekleriyle idrak edilecek olan bu özel ayda oruçlar tutularak ibadetler artarak devam edecek. Gaziantep ilinde de oruç tutacak olanlar iftar ve sahur vakitlerinin ne zaman olduğunu araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Gaziantep İmsakiye ile ezan saatlerini öğrenebilir, ibadetlerinizi bu doğrultuda yapabilirsiniz. İşte 1 Mart 2025 Gaziantep Ramazan İmsakiyesi.
GAZİANTEP RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025: İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) yer alan bilgilere göre, Gaziantep İmsakiyesi şu şekilde;
GAZİANTEP'TE İLK TERAVİH NAMAZI KILINDI
Ramazan ayının başlamasıyla Gaziantep'te vatandaşlar ilk teravih namazı için camilere akın etti.
On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte Gaziantep'te de ilk teravih heyecanı yaşandı. Mübarek ayın manevi atmosferini yaşamak isteyen Gaziantepliler, camilere akın etti. Kadın, erkek, genç, yaşlı her yaştan insan, bu mübarek ayın coşkusunu yaşamak için camilerde ilk teravih namazı için saf tuttu.
Namazı kıldıran cami imamları, Ramazan ayının faziletlerinden bahsederek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Camilerden dualar yükselirken, Ramazan'ın ilk teravih namazının huzurunu yaşayan vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde ibadet etmenin mutluluğunu yaşadı.
Ramazan ayına kavuştukları için mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, bu ayı en iyi şekilde geçirmek için teravih namazına geldiklerini söylediler.
Şahin: "İslam, bir iyilik medeniyetidir"
On bir ayın sultanı Ramazan ayı vesilesiyle mesaj yayımlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslam alemi tarafından büyük bir özlemle beklenen Ramazan ayının sabır, merhamet, kurtuluş ve arınma ayı olduğunu belirtti.
Başkan Şahin, "Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içerisindeyiz" diyerek, Ramazan ayının, barış, kardeşlik, iyilik ve esenlik rüzgarlarının dalga dalga yayıldığı manevi bir atmosfer olduğunu ve yüce Allah'ın lütfettiği büyük bir nimet olduğunu ifade etti. Ramazan ayında, toplumda yardım duygularının zirveye ulaştığı, sevgi, saygı ve merhamet duygularının hassaslaştığı manevi bir zaman dilimi yaşandığını belirten Şahin, "Bu kutlu ayda inşallah sofralarımızı paylaşacağız, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Kendimiz için istediğimizi, kardeşimiz için de isteyeceğiz. ‘Ben değil, biz' diyenlerin ayıdır Ramazan. Ramazan, bizi biz yapan değerleri kuvvetle hatırlayacağımız müstesna bir aydır. Ramazan ayının, insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirmede büyük katkısı vardır. Toplum olarak bizi biz yapan değerlerimiz ve geleneklerimiz, Ramazan ayında yenilenir ve kuvvetlenir" dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl Ramazan ayı teması olarak belirlenen "İyilik Ayı Ramazan" vurgusuna dikkat çeken Şahin, "Bir iyilik medeniyeti olan İslam, her iyiliği sadaka olarak saymış ve herkesin yapabileceği türden iyilikler olduğunu haber vermiştir. Bu yüzden ‘iyilik', kültür ve medeniyetimizi şekillendiren en önemli değerlerden biri olmuştur. İslam'ın varlığa, insana ve ahlaka bakışı, iyilik anlayışının temelini oluşturmuştur. Kötülüklerle mücadelede en etkin ve doğru yöntem, iyiliğin yaygınlaşması için hep birlikte çalışmaktır. İyilik; yalnızca arkadaş olmak, yorguna dayanak olmak, garibe sığınak olmak demektir. Yetime kol kanat germek, yaşlının elinden tutmaktır. İyilik, karşılık beklemeden vermek; gücünü, tecrübesini, malını, sevgisini ve merhametini dünyevi bir karşılık düşünmeden paylaşmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gaziantepli hemşerilerim olmak üzere, ülkemiz ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutlar; bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.