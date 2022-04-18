Galatasaray-Yeni Malatyaspor Maç Skoru: 2-0 ÖZET, Golleri İzle

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray, kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Galatasaray Yeni Malatyaspor maçının ardından maçın ayrıntıları ve skoru merak ediliyor.

GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI: 2-0

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Maç Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Mustafa Kürşad Filiz ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

8' Kerem atılan uzun topta sol tarafta çok iyi kontrolle rakibinden şık sıyrılıp, uzak köşeye plase denedi ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

17' Ceza yayının biraz gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. yıldız oyuncunun şutunu kaleci Abdulsamed çıkardı.

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20' Y.Malatyaspor'da Mustafa'nın uzaklardan şutu kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

32' Halil önce Rahman Buğra ardından da Philip'ten şık çalımlarla sıyrılıp ceza alanına girdi, sol ayağıyla vurdu, aut.

33' Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Dicko sağ çaprazdan kaleyi düşündü ancak oldukça etkisiz bir şut.

38' Pulgar'ın derin topunda Babel bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, Abdulsamed'in yanından topu kaleye gönderdi Hollandalı ancak Philip gole giden topa dokunarak çok kritik bir müdahale yaptı.

44' Kerem sol çaprazdan yine uzak direğe şansını denedi, kaleci Abdulsamed gole izin vermedi.

45' İlk devrenin sonuna +1 ekleniyor.

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45+2' Dicko, Tetteh'i gördü, yıldız oyuncu, kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruş yaptı, Nelsson son anda çizgiden çıkartıyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

51' Kerem sol kanattan topu yerden içeri çevirdi, Halil Dervişoğlu tekte vurdu kaleci Abdulsamed çıkardı, seken topa Berkan kafayı vurdu, top Babel'in önüne düştü ve boş kaleye Hollandalı futbolcu topu yolladı. Yardımcı hakem önce ofsayt bayrağını kaldırsa da VAR incelemesi sonrasında gol kararı çıktı!

53' Omar sağ kanattan ortaladı, ceza alanı içindeki Halil kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. Skor şimdi 2-0!

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59' Kerem yine sol kanattan uzak direğe şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

60' Kerem sol kanattan içeriye çevirdi, Taylan adeta kale dibinden müsait pozisyonda topu dışarıya attı.

64' Halil ceza alanı içinde Philip'in müdahalesiyle yerde kaldı, maçın hakemi Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi, ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonrasında da pozisyondan ofsayt kararı çıktı.

69' Y.Malatyaspor atağında içeriye kesilen topu Nelsson kafayla uzaklaştırmak istedi top Dicko'nun önüne düştü. Tecrübeli forvetin şutu, Omar'a da çarparak kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

74' Kerem rakibinden sıyrılıp savunma arkasına sarkan Cicaldau'yu gördü. Rumen futbolcu pozisyonunu kaybedince döndü, vurdu top az farkla yandan auta gidiyor.

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75' Doğu ekibi tehlikeli geldi, Tetteh ceza alanında kontrol ettiği topu Dicko'nun önüne bıraktı, Dicko tekte vurdu ancak top Muslera'da kaldı.

77' Kerem'e atılan uzun topta bir anda genç oyuncu kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Abdulsamed zamanında tehlikeyi sezerek topu kontrol etti.