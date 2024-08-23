Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün bazı illerde etkili olan sağanak yağış önümüzdeki günlerde yurdun geniş kesiminde etkili olacak. Pazartesi günü yağış beklenen yerler arasında İstanbul ve çevre iller de bulunuyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte MGM hava durumuna göre, 24-25 Ağustos Cumartesi-Pazar il il hava durumu...