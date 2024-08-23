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Çanakkale'nin güzel adalarına gitmek isteyenler için müjde! Gökçeada ve Bozcaada feribotlarına ek seferler konuldu

Çanakkale'nin güzel adalarına gitmek isteyenler için müjde. GESTAŞ AŞ'nin Zafer Bayramı dolayısıyla Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında ek seferler düzenlemesi, tatilcilerin adalar arasındaki ulaşımını kolaylaştıracak. İşte Gökçeada ve Bozcaada feribot sefer saatleri.

14:55 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Çanakkale feribot sefer saatleri
Çanakkale feribot sefer saatleri

Çanakkale Boğazı ile adalar deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında 30 Ağustos ve 1 Eylül'de ek seferlerle hizmet verecek.

Gökçeada ve Bozcaada feribot sefer saatleri

GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesinden dolayı yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra gidiş ve dönüşler için ilave seferler konuldu.

  1. Bu kapsamda, 30 Ağustos Cuma günü Eceabat ilçesi Kocadere köyündeki Kabatepe'den 00.05, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 ve 20.00, Gökçeada'dan 01.00, 02.00, 03.00, 05.00, 06.00 ve 22.00 saatlerinde ek seferler yapılacak.
  2. Aynı gün diğer hattaki ek seferler ise Ezine ilçesi Geyikli beldesinden saat 04.15, 05.00 ve 06.00'da, Bozcaada'dan saat 06.00'da gerçekleştirilecek.
  3. Ayrıca 1 Eylül'de Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00, 20.00 ve 22.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 04.00, 05.00, 06.00, 08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 22.00 ve 23.55 saatlerinde ek seferler düzenlenecek.

Feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" adresinden ulaşılabiliyor.



#Gökçeada
#Bozcaada
#feribot sefer saatleri
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