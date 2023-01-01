|
Özgün

Gönül Dağı 83. bölüm özeti izle!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 83. Bölümü 21 Ocak Cumartesi günü ekrana geldi. TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 83. Bölümünün tamamını ve 84. bölüm fragmanını haberimizde izleyebilirsiniz.

8:41 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Gönül Dağı 83. bölüm özeti

Gönül Dağı 83. bölüm özeti

Gönül Dağı yeni bölümüyle 21 Ocak Cumartesi günü TRT 1 ekranlarından yer aldı. Gönül Dağı dizisi, 83. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle diziyi TRT1 ekranlarında yayınlandığı saati izleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler tarafından "Gönül Dağı 83. özeti bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte Gönül Dağı 83. bölüm özeti ile 84. bölüm fragmanı.

Gönül Dağı

Gönül Dağı 83. bölüm full izle

Gönül Dağı 84. bölüm fragmanı

Gönül Dağı nedir, konusu ne?

Gönül Dağı, bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor. Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtan Gönül Dağı her cumartesi TRT1’de!

Ülkemizin çok önemli sorunlarına parmak basarak, sevgi, saygı, hoşgörü ve geleneksel değerlerimizle harmanlanmış samimi senaryosu ile izleyicileri hem duygulandıran hem de yüzlerinden tebessümü eksik etmeyen Gönül Dağı, üçüncü sezonda da gençleri girişimcilik konusunda motive etmeye ve onlara rehberlik etmeye devam edecek.

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı‘nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor.

Gönül Dağı oyuncuları

Berk Atan,

Semih Ertürk

Cihat Süvarioğlu

Ecem Özkaya,

Nazlı Pınar Kaya,

Ferdi Sancar,

Ali Düşenkalkar,

Erdal Cindoruk,

Gülhan Tekin,

Feyza Işık,

Ege Aydan,

Eser Eyüboğlu,

Şebnem Dilligil,

Yavuz Sepetçi,

Nuri Gökaşan,

Hazal Çağlar,

Serkan Kuru,

Hüseyin Sevimli,

Çiğdem Aygün,

Ulviye Karaca,

Zümre Meğreli,

Sait Seçkin,

Güliz Aybay,

Öznur Yağcı,

Hande Nur Tekin

Sevilay Gültekin



#gönül dağı
#gönül dağı 83. bölüm
#gönül dağı özet
#gönül dağı fragman
1 saat önce
default-profile-img
Gönül Dağı 83. bölüm özeti izle!
Fenerbahçe'de tek eksik Joao Pedro
Fransa'da emeklilik reformu protestolarına sert müdahale
Vincent Aboubakar Beşiktaş ile kaç yıllık sözleşme imzaladı?
ABD'de kuş gribi ve enflasyon nedeniyle yumurta fiyatları tavan yaptı
İnsan yaşayabilen tek ada: Yerini kimse bilmiyordu Karadeniz'de bulundu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.