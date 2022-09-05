Gönül Dağı yeni sezon başladı! 67. bölüm fragmanı

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, sezon finaliyle izleyicileri gözyaşlarına boğmuştu. 65. bölümle ekranlara kısa bir süre veda eden Gönül Dağı’nın yeni sezonu izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Gönül dağı dizisi ne zaman başlıyor? Dilek öldü mü? Hangi gün yayınlanıyor? İşte merak edilen soruların cevapları…
Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Gönül dağı, son bölümüyle izleyenleri yasa boğmuştu. Yeni sezonun ilk bölümü 3 Eylül’de yayınlandı. Yeni sezona 66. bölümle başlayan Gönül Dağı izleyenleri ekranlara kilitledi.
GÖNÜL DAĞI YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Dilek’in ölümü, bütün kasabayı derinden etkiledi. Taner hayatının aşkını kaybetmenin acısıyla kendisini atölyeye kapatmış, Dilek’in yasını tutmaktadır. Diğer yanda bebeğinin ise bir sütanneye ihtiyacı vardır. Zahide ve Cemile sütünü vermek istese de bebek kabul etmemiştir. Bebeğe anne sütü bulabilmek için herkes seferber olur. Sonunda bebeğin kabul edeceği bir sütanne bulabilecekler midir?