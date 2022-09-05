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Gönül Dağı yeni sezon başladı! 67. bölüm fragmanı

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, sezon finaliyle izleyicileri gözyaşlarına boğmuştu. 65. bölümle ekranlara kısa bir süre veda eden Gönül Dağı’nın yeni sezonu izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Gönül dağı dizisi ne zaman başlıyor? Dilek öldü mü? Hangi gün yayınlanıyor? İşte merak edilen soruların cevapları…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Dilek öldü mü?
Gönül dağı 66. bölüm

Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Gönül dağı, son bölümüyle izleyenleri yasa boğmuştu. Yeni sezonun ilk bölümü 3 Eylül’de yayınlandı. Yeni sezona 66. bölümle başlayan Gönül Dağı izleyenleri ekranlara kilitledi.

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Dilek’in ölümü, bütün kasabayı derinden etkiledi. Taner hayatının aşkını kaybetmenin acısıyla kendisini atölyeye kapatmış, Dilek’in yasını tutmaktadır. Diğer yanda bebeğinin ise bir sütanneye ihtiyacı vardır. Zahide ve Cemile sütünü vermek istese de bebek kabul etmemiştir. Bebeğe anne sütü bulabilmek için herkes seferber olur. Sonunda bebeğin kabul edeceği bir sütanne bulabilecekler midir?

GÖNÜL DAĞI 67. BÖLÜM FRAGMANI

Gönül Dağı dizisine 2 yeni transfer
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Yayına başladığı ilk günden bu yana sevilerek izlenen Gönül Dağı, izleyicilerini ekrana kilitleyemeye devam ediyor.
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Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizi, her bölümünde hem güldürüyor, hem de hüzünlendiriyor.
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Sevilen diziye 58. bölümde 2 yeni oyuncu dahil oluyor.
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tv100'ün haberine göre, diziye katılan iki isim, Selami'nin (Eser Eyüboğlu) abisi İlhami ve ablası Melahat karakterini canlandıracak.
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Mustafa Şen ve Dilek Denizdelen rekortmen projenin ekibine katılıyor.
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Mustafa Şen ve Dilek Denizdelen rekortmen projenin ekibine katılıyor.
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\"Bozkırda Bir Anadolu Masalı\"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.<br><br>
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Bozkırda bir Anadolu masalı ve unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı dizisinde Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Burak Haktanır, Buse Orcan, Güliz Aybay, Cemil Şahin, Ufkum Kalaoğlu, Sevilay Gültekin, Oya İloğulları ve Cem Kurtoğlu da rol alıyor.
Gönül Dağı dizisine 2 yeni transfer
TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'na 2 yeni oyuncu daha katılıyor. Berk Atan, Gülsim Ali İlhan'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'na 58. bölümde 2 yeni oyuncu dahil olacak.


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