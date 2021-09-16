10 FETÖ’cü 255 kriptoyu deşifre etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın 6 Eylül’de gerçekleştirdiği operasyonda FETÖ’ye ağır bir darbe indirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı olan ve örgütün sözde tepe yönetimindeki kişilerle irtibatı tespit edilen FETÖ’cüler için gözaltı kararı verildi. Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli 1 üsteğmen, 2 uzman çavuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli 1 uzman çavuş ile 1 araştırma görevlisi, 1 avukat, 1 öğretmen ve 10 sivil şüpheliden 12’si yakalandı.

MALTEPE YAPILANMASINA DARBE

Sorgulanan şüphelilerden 10’u etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. İtirafçılar, örgütün 2011 ve 2015 yılları arasında çoğunluğu İstanbul Maltepe’de örgüt adına çeşitli görevlerde bulunan FETÖ’cülere yönelik kritik bilgiler verdi. İtirafçıların anlattıklarıyla örgüt içinde faaliyet yürüten 255 kripto FETÖ’cü deşifre edildi.

HEPSİNİ TEŞHİS ETTİLER

İtirafçıların, bilgilerini vererek teşhis ettiği şüpheliler arasında 3 büyük bölge imamı, 2 bölge imamı, 12 küçük bölge imamı, 1 doktor, 10 serrehber, 1 eminci, 5 büyük bölge talebe mesulü, 16 bölge talebe mesulü, 1 bölge mezun mesulü, 1 bölge üniversite mesulü, 23 bölge lise mesulü, 1 bölge ortaokul mesulü, 4 yurt müdürü, 1 mütevelli heyet üyesi, 32 ev abisi, 48 ev öğrencisi ve örgüt içindeki konumu henüz belirlenemeyen 85 örgüt üyesi bulunuyor.

ABD bağlantılı firar planı

Gözaltına alınan FETÖ’cülerin cep telefonları uzman ekiplerce incelemeye alındı. İtirafçı olanlardan bir FETÖ’cünün telefon kayıtlarında örgütün firarilerle ilgili çalışmalarına dair bilgilere ulaşıldı. Örgütün güncel yapılanması içinde aktif olarak faaliyet yürüten FETÖ’cünün, firari olarak ABD’de bulunan sözde üst düzey bir FETÖ’cü ile irtibatta olduğu tespit edildi. İtirafçı olan örgüt mensubunun yurt içinde bulunan ve hakkında arama kararı olan FETÖ üyelerinin gizlenmesi için yer temin ederek finans sağladığı ve yasa dışı yollarla ülkeden kaçmak isteyen FETÖ’cülerin kaçışlarını organize ettiği de belirlendi. İtirafçıların beyanları sonrası FETÖ’nün henüz deşifre edilmemiş kriptolarını da yakalamak için operasyon başlatılacağı öğrenildi.