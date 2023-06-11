10 günde netleşecek

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç 13 Haziran'da başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun herkesin merakla beklediği ücret için hızlı bir şekilde karar vermesi planlanıyor.

BAYRAMDAN ÖNCE BELİRLENECEK

Asgari ücrete yapılacak temmuz ayı farkının 8-10 gün arasında belirlenip kamuoyuna duyurulması beklenirken, ücretin her iki kesimi de memnun edici bir rakamda olacağı belirtiliyor. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ilk imzası da güncellenen asgari ücret olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak. Yapılan güncellemeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması planlanıyor.

ZAMLI MAAŞLAR AĞUSTOS AYINDA

İşçi kesiminde, alım gücünün 500 dolara denk gelecek TL karşılığında bir rakamın belirleneceği beklentisi hâkim. Son rakamı komisyondaki talepler ve hükümetin yaklaşımı belirleyecek. Ancak asgari ücrete yapılacak zam ile birlikte enflasyonun artmaması için de önemlerin yetkililer tarafından alınması bekleniyor. Milyonlarca çalışan ilk zamlı maaşlarını ağustos ayında alacak.

MEMUR MAAŞLARINI DA ETKİLEYECEK

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücret sadece bu maaşla çalışanların değil memur maaşları, özel sektörde çalışanlar ve diğer birçok ödemeyi doğrudan etkiliyor. Engelli aylığı, 65 yaş maaşı, işsizlik maaşı ödemeleri, staj ücretleri asgari ücrete göre belirleniyor.







