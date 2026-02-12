Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
10 milyon TL'lik tazminat davası 16 Şubat’ta

10 milyon TL'lik tazminat davası 16 Şubat’ta

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:0012/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Metin Akpınar.
Metin Akpınar.

Oyuncu Metin Akpınar ile biyolojik kızı olduğu yargı kararı ve DNA testiyle kesinleşen Duygu Nebioğlu arasındaki tazminat davasında gözler karar duruşmasına çevrildi.

1987 yılında Suphiye Orancı ile yaşadığı ilişkiden dünyaya gelen ikiz kızlardan biri olan Duygu Nebioğlu, yıllar sonra Akpınar’ın babası olduğunu öğrenmişti. Çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçiren Nebioğlu, Akpınar’ın annesiyle olan ilişkisinden “tek gecelik” diye söz etmesi ve kendisini uzun süre tanımaması nedeniyle 10 milyon TL’lik tazminat davası açtı. Söz konusu ifadelerin hem kendisini hem de annesini kamuoyu önünde itibarsızlaştırdığını savunan Nebioğlu’nun açtığı davada karar duruşması 16 Şubat’ta Antalya Adliyesi’nde görülecek.



#Mahkeme
#Metin Akpınar
#Tazminat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir illerinde 250 gram ramazan pidesi kaç TL oldu? 2026 İl il ramazan pidesi fiyatları