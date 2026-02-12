10 milyon TL'lik tazminat davası 16 Şubat’ta

1987 yılında Suphiye Orancı ile yaşadığı ilişkiden dünyaya gelen ikiz kızlardan biri olan Duygu Nebioğlu, yıllar sonra Akpınar’ın babası olduğunu öğrenmişti. Çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçiren Nebioğlu, Akpınar’ın annesiyle olan ilişkisinden “tek gecelik” diye söz etmesi ve kendisini uzun süre tanımaması nedeniyle 10 milyon TL’lik tazminat davası açtı. Söz konusu ifadelerin hem kendisini hem de annesini kamuoyu önünde itibarsızlaştırdığını savunan Nebioğlu’nun açtığı davada karar duruşması 16 Şubat’ta Antalya Adliyesi’nde görülecek.