100 milyonluk borcunu ödemeyen CHP'li Döşemealtı Belediyesi'ne haciz

CHP'nin Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin'in icra avukatlığı yaparken vatandaşların evinde metal dedektörleriyle altın araması yaptırdığı öne sürüldü. Tekin'in seçim müziği olarak, sözleri arasında “Evini başına yâr yâr, yıkar da giderim” sözleri bulunan ünlü “Burçak Tarlası” türküsünü seçmesi de tepki çekti. Gazeteci Hüseyin Bayrak da Tekin için, "CHP adayı öyle başarılı bir avukattır ki, gittiği her yerden haciz kaldırmışlığı vardır. Evde hiçbir şey bulamasa bile buzdolabını alıp götürürdü" ifadelerini kullandı.