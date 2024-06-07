Maaş krizleriyle gündemden düşmeyen CHP'li Foça Belediyesi'ne haciz şoku: Makam koltuğu bile gitti

Hem belediye çalışanlarına hem de piyasaya olan borçlarıyla sık sık gündeme gelen CHP'li Foça Belediyesi; Foça Kalesi Surları 2. Etap Seyir Terasları ve bilgilendirme platformları inşaatı yapım işi için vadettiği 5 milyon 138 bin 121 lirayı yüklenici firmaya zamanında ödemeyince hacizlik oldu.
Alacaklarını bir türlü tahsil edemeyen firma, geçtiğimiz yıl mayıs ayında 2 milyon 305 bin liralık alacağına karşılık Foça Belediyesi hakkında icra işlemi başlattı.
Foça İcra Müdürlüğü personeli ile birlikte belediyeye giden firma avukatları, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın makam odasında yer alan makam koltuğu, başkan masası ve koltuk takımının da yer aldığı büro malzemelerini haczetti. Haciz işlemi sonrası Başkan Fıçı'nın odası tamamen boşaldı.
Belediye başkanından ilk açıklama
Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, başkanlık makamındaki masa ve koltuklara haciz işlemi uygulanmak istenildiği konusuyla ilgili açıklama yaptı.