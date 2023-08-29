CHP yönetimindeki Maltepe Belediyesi cemevinin bağış hesabına el koydu

Maltepe Cem Evi Derneği topladıkları bağış paralarına Maltepe Belediyesi'nce el konulduğunu açıkladı.
Maltepe Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Cem Evi Derneği ile Maltepe Belediyesi arasında cemevi binasına dair 2019’da açığa çıkan sorun yıllar geçtikçe büyüyor.
2015 yılında iç inşaatının bir yıl içinde tamamlanarak binanın cemevi yönetimine teslim edileceğinin sözünü veren CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç sözünü tutmadığı gibi bir de derneği 'işgalcilikle' suçladı.
Paralar Maltepe Belediyesi'nin hesabına aktarılacak
Mahkemeye taşınan süreç devam ederken, derneğin hesabında toplanan bağış parasına el konuldu. Binlerce kişinin bağışından oluşan paraların Maltepe Belediyesi'nin hesabına aktarılmasına karar verildi.
Maltepe Cemevi ve Derneği, konuyla ilgili Facebook hesabından zehir zemberek bir açıklamada bulundu.