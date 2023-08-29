CHP yönetimindeki Maltepe Belediyesi cemevinin bağış hesabına el koydu

CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye bütçesinden yaklaşık 200 CHP’liye bin 500 liralık spor ayakkabı gönderdi. Kılıç hediyelere "Ayağınıza taş değmesin” notunu da düştü. Ali Kılıç'ın bu hareketi kısa sürede büyük tepki toplarken, CHP'den yapılan açıklamada ayakkabı hediyesinin parti tarafından kabul edilmediği belirtildi.