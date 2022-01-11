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İSTANBUL

Meteorolojiden 14 il için 'sarı kod': İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor

Yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili oluyor. Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, Marmara ve Kıyı Ege ile, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin ve Akdeniz kıyılarının yağışlı geçeceği bildirildi. Öte yandan 14 il için "sarı kod" uyarısı yapılırken, İstanbul'da yarın ve ve perşembe günü kar etkili olacak. İşte 11 Ocak ülke genelinde il il hava durumu..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
11 Ocak hava durumu raporunda 14 il için sarı kod: İstanbul ve Ankaraya kar geliyor
Foto/arşiv

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre, yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili olacak.

Mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugünden itibaren mevsim normallerine düşecek.

Rüzgârın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR: SICAKLIK 10 DERECE DÜŞECEK

Öte yandan Adana, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Mersin, Ordu, Sivas, Trabzon ve Osmaniye için "sarı kod" uyarısı yapıldı.

Kar yağışının yarın Marmara Bölgesi'nden giriş yapacağını belirten Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini kar yağışının çarşamba günü İstanbul'a, perşembe günü ise Anadolu'ya doğru kayacağını belirtiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu; yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli; doğu çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

Kar kalınlığının iki metreye çıktığı Bitlis'te hayat durma noktasına geldi
FOTOĞRAF 16
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Bitlis ve ilçelerinde akşam saatlerinde bastıran kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.
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Bitlis ve ilçelerinde kar kalınlığı kent merkezinde 60, yüksek kesimlerde ise 2 metreye kadar ulaştı.
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Kent merkezinde zaman zaman tipi şeklinde yağan kardan dolayı hem yayalar hem de araçlar zor anlar yaşarken evlerin çatılarda 20 santimetrelik buz sarkıtları oluştu.
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Bazı evler kara gömülürken vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinden dışarıya çıkamaz duruma geldi
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Yağan kar ile birlikte vatandaşlar çatı ve evlerinin önünde biriken karları temizlerken belediye ve özel idare ekipleri yol açma çalışmalarına zor şartlar altında devam ediyor.
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Öte yandan, kent merkezinde oluşan kartpostallık manzaralar drone ile görüntülendi.
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Tatvan’da kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi
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Tatvan’da kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi
Title
Tatvan’da kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi
Title
Tatvan’da kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi
Title
Tatvan’da kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi
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Kar kalınlığının iki metreye çıktığı Bitlis'te hayat durma noktasına geldi
Bitlis ve ilçelerinde akşam saatlerinde bastıran kar yağışı sonrası kar kalınlığı iki metreyi bulurken şehirde hayat da durma noktasına geldi.


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