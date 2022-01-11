Meteorolojiden 14 il için 'sarı kod': İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre, yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili olacak.

Mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugünden itibaren mevsim normallerine düşecek.

Rüzgârın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR: SICAKLIK 10 DERECE DÜŞECEK

Öte yandan Adana, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Mersin, Ordu, Sivas, Trabzon ve Osmaniye için "sarı kod" uyarısı yapıldı.

REKLAM

Kar yağışının yarın Marmara Bölgesi'nden giriş yapacağını belirten Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini kar yağışının çarşamba günü İstanbul'a, perşembe günü ise Anadolu'ya doğru kayacağını belirtiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

REKLAM

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu; yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli; doğu çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

REKLAM

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu