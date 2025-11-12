11.11 'mutluluk' fırsatı

Yeni Şafak
04:0012/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Evliliklerini akılda kalıcı kılmak isteyen çiftler “11.11.2025” tarihini kaçırmadı.

Nikah salonlarında mutluluklarını paylaşan çiftler, bu özel günün kendileri için unutulmaz olacağını söyledi. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 11.11.2025 tarihinde 10 çift nikah masasına oturdu. Kadirli Belediyesi Nikah Dairesi, normal günlerde günde ortalama 3 nikah kıyarken, özel tarihlerde yoğunluk artıyor. Tuğçe Çiğil ve Alper Uğur çifti de tarih açısından unutulmaz bir gün seçtiklerini belirterek mutluluklarını paylaştı. Ankaralı Filiz ve Yücel Aydoğan çifti, aylar önce belirledikleri 11.11.2025 tarihinde saat 11.00’de nikahlarını kıydı. Vedat Dalokay Nikah Salonu’nda aile ve yakınlarının alkışları eşliğinde “evet” diyen çift, törenin ardından hatıra fotoğrafları çektirdi. Damat Yücel Aydoğan, özel tarihin kendileri için hatırlanması kolay olacağını söyledi.



