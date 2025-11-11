Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Başsavcılıktan 3 talimat

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Başsavcılıktan 3 talimat

13:4211/11/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Güllü'nün ölümünün intihar mı, kaza mı, yoksa cinayet mi olduğuna dair tüm ihtimalleri yeniden değerlendirmeye aldı. Başsavcılığın TÜBİTAK'a ilettiği yazıda da 3 kritik talimat yer aldı.

Güllü ismiyle tanınan şarkıcı Gül Tut'un Yalova'daki dairesinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olay gecesine ait kamera görüntülerini daha önce Bursa Adli Tıp Kurumu ile Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı'na göndermişti. 

Her iki kurum da görüntülerde ses analizi, hareket analizi, zaman senkronizasyonu ve dış müdahale ile itilme olasılığı üzerinde ayrıntılı inceleme yaparken, elde edilen verilerin, fiziksel delillerle karşılaştırılarak olayın oluş şekline ışık tutması bekleniyor.

BAŞSAVCILIKTAN 3 TALİMAT

Soruşturmanın ses kayıtları ayağı ise 3 Kasım tarihinde yeni bir aşamaya taşındı. Başsavcılık, elde edilen ses kayıtlarını TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı'na gönderdi. Başsavcılığın TÜBİTAK'a ilettiği yazıda üç kritik talimat yer aldı. 

Bu talimatlar arasında sesleri iyileştirilip kayıt kalitesinin artırılması, seslerin karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılması ve konuşmaların analiz edilmesi yer aldı. Hangi sesin kime ait olduğuyla ilgili de detaylı çalışma yapılmasının ardından konuşmaların açık dökümünün tape şeklinde çıkarılarak rapor halinde Başsavcılığa sunulması da istendi.

BAŞSAVCI TÜBİTAK'A GİDİYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, süreci bizzat yerinde takip etme kararı aldı. Öksüz'ün TÜBİTAK'ın Kocaeli Gebze'deki tesislerine giderek uzmanlarla teknik incelemeye ilişkin koordinasyon toplantısı yapacağı bildirildi. Başsavcı Öksüz'ün bu adımının, dosyanın teknik yönüne doğrudan denetim ve hız kazandırma amacı taşıdığı ifade edildi.

RAPORLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

TÜBİTAK'tan gelecek analiz raporu, Bursa Adli Tıp'ın teknik tespitleriyle birlikte değerlendirilecek. 3 kurumdan alınacak sonuçlar, olayın intihar, kaza veya dış müdahale olup olmadığını belirlemede delil niteliği taşıyacak.

#Güllü
#Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı
#Dava
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Sözleşmeli Öğretmen ataması başvuru tarihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?