112’ye asılsız ihbar verdi kendisini saatlerce arattırdı: Emniyetteki ifadesi 'pes' dedirtti

Dünyanın en ilginç canlı türlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. İnsanoğlu her ne kadar uzun yıllar boyunca dünyada var olsa da, görmediği ve bilmediği bir sürü canlı türüyle karşılaşmaya devam ediyor. Denizin derinliklerinde çok daha ilginç ve ortama ayak uyduran deniz canlıları bulunuyor. Balıkçıların ağına takılan birbirinden ilginç canlılar görenleri dehşete düşürüyor. Sizler için denizin derinliklerinde yaşayan görünce yanına bile yaklaşmaya cesaret edemeyeceğiniz canlıları derledik. İşte derin denizlerin en garip ve ürkütücü canlıları....