12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakladı

Olay, saat 22.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta ki 15 katlı binada meydana geldi. Binanın 8’inci katında oturan Y.C.K.’nin annesi ile üvey babası H.P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine Y.C.K. bıçakla üvey babası H.P.’yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi Y.C.K., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.