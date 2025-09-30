Yeni Şafak
12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakladı

12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakladı

00:4330/09/2025, Salı
DHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk ile üvey babası arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine üvey çocuk, bıçakla üvey babasını yaraladı. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kayseri’de Y.C.K. (12), üvey babası H.P.’yi (31) bıçakla ağır yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta ki 15 katlı binada meydana geldi. Binanın 8’inci katında oturan Y.C.K.’nin annesi ile üvey babası H.P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine Y.C.K. bıçakla üvey babası H.P.’yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi Y.C.K., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Kayseri
#Bıçak
#Kavga
