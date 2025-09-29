Kayseri’de yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; E.K. ile H.G. ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan yakalandı. Narkotik köpeği ’JACK’ ile şahısların araçlarında yapılan aramalarda; 509,25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu operasyonla birlikte uyuşturucu maddenin tür olarak şehirde bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan en yüksek miktar olduğu belirtildi.