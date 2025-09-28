Yeni Şafak
Parktaki grupların bıçaklı kavgasında kan aktı

Kayseri'de Kahramanlar Parkı’nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan bir kişi yaralandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Sümbül Sokak’ta bulunan Kahramanlar Parkı’nda henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine A.B., bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri parkta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından A.B.’yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Kayseri
#Melikgazi
#Kavga
