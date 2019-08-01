Gündem 126 general terfi sırasında
ANKARA

126 general terfi sırasında

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde albay, general ve amirallere ilişkin terfi, temdit, atama ve emeklilik kararlarının görüşüleceği Yüksek Askeri Şura’da 126 general ve amiral terfi sırasında bulunuyor. Şurada askeri stratejik konsept ve gereklilikler ile TSK’nın harbe hazırlık durumu da gözden geçirilecek. FETÖ ile mücadelede son durum, askeri konulardaki yasal düzenleme çalışmaları değerlendirilecek.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün yapılacak. Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Şura üyelerinin Anıtkabir’i ziyareti ardından başlayacak ve bir günde tamamlanacak. Yüksek Askeri Şura’da, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde general, amiral ve albayların, terfi, temdit, emeklilik ve atamaları belirlenecek. Albaylar ile general ve amirallere ilişkin terfi ve atama kararları Cumhurbaşkanı tarafından verilecek ve yine Cumhurbaşkanı’nın onayıyla birlikte yürürlüğe girecek.

71’İ KARA, 18’İ DENİZ, 34’Ü HAVA

Bu yılki YAŞ toplantısında bir üst rütbeye terfi bekleyen general ve amiral sayısı tüm kuvvetlerde toplam 126. Bunların 71’i Kara Kuvvetlerinde, 18’i Deniz Kuvvetlerinde, 34’ü Hava Kuvvetlerinde, üçü ise tabip general. Terfi bekleyen 126 general ve amiralin 99’u, tümgeneral/tümamiralliğe terfi bekleyen tuğgeneral/tuğamirallerden oluşuyor. Bu yılki YAŞ toplantısında, 15 Temmuz 2016 sonrası general ve amiralliğe terfi edip rütbelerinde üç yılı geride bırakan toplam 87 tuğgeneral ve tuğamiral terfi bekliyor.

KOMUTA KADEMESİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Bu yılki Şura’da komuta kademesinde değişim beklenmiyor. Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanlığına atanmasıyla birlikte Genelkurmay Başkanlığı görevini devralan Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmadığı için bir yıl daha görevine devam edecek. Yine Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinin ilk yılını geride bırakan Orgeneral Ümit Dündar'ın mevcut görevini sürdürmesi bekleniyor.

ORDULARDA DEĞİŞİM

Şurada, ordu komutanlıklarında ise yenilenme bekleniyor. Rütbede 4 yıllık bekleme sürelerini tamamlayan Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, temdit almazlarsa emekli olacaklar. Bu durumda boşalacak iki orgeneral kadrosu için 7 korgeneral terfi sırasında bulunuyor. Terfi sırasında ilk sırada Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak var. Rütbelerinde 4 yılı geride bırakan korgeneraller Öngay ve Gürak, terfi almamaları ya da görev süreleri uzatılmadığı taktirde emekliye sevk edilecekler. Rütbelerinde 3 yıllık görev süresini tamamlayan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ve 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda orgenerallik bekleyen isimler arasında. Yine halen korgeneral rütbesiyle yönetilen 2. Ordu Komutanlığı da orgeneral ataması bekliyor.

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  • Deniz’de ve Hava’da durum
  • Oramiral Adnan Özbal ile bir yıl daha yönetilmesi beklenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında halen boş olan ikinci oramiral kadrosu için, rütbesinde 3 yılı dolduran Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu terfi sırasında bulunuyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise boşalan kadro bulunmamasından dolayı orgeneral terfisi beklenmiyor. Terfi listesinde bulunan Korgeneral Nihat Kökmen, Korgeneral Ziya Kadıoğlu ile Korgeneral Yılmaz Özkaya, görev süreleri uzatılmadığı taktirde bu yıl rütbe bekleme sürelerini tamamlayarak emekliye sevke dilecekler. Yine terfi sırasındaki Korgeneraller Muhittin Fatih Sert ile İsmail Güneykaya’nın ise 4 yıllık rütbe bekleme süresini doldurmalarına bir yıl daha var.

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