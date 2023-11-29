13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi yarın İstanbul'da başlayacak

Engelli vatandaşların sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimlerindeki engelleri en aza indirmek ve sosyal hayatın her alanına entegre olmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen EYAF EXPO 2023, bu yıl 13. kez düzenlenecek.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, İstanbul Expo organizasyonu ve TOBB ile KOSGEB'in desteğiyle gerçekleşecek olan bu etkinlik, 30 Kasım - 03 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak.









Engelli ve yaşlıların sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimlerindeki engelleri en aza indirmek ve sosyal hayatın her alanına entegre olmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi, Türkiye'de tek, dünyada ise 6'ncı büyük fuar olma özelliği taşıyor.





Engelsiz Yaşam Fuarı'nda engelli ve yaşlı bireylerin bağımsız yaşamlarını teşvik etmek üzere sağlık, rehabilitasyon ve bakım süreçlerini destekleyici araç-gereçlerin yanı sıra; erişilebilir uygulamalar da tanıtılacak.





Engelli ve yaşlılarla aileler ve bakıcılar, üreticiler, sağlayıcılar, STK'ler ve kamu kurumlarını ilgili sektör paydaşlarıyla bir araya getirecek fuarla engelli ve yaşlılara yönelik güncel teknolojik ürünlerle çözümlerin yanı sıra sunulan hizmetler konusunda farkındalığın artırılması ve iletişim ağlarının geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Etkinliğe 200 firma katılacak

EYAF EXPO 2023'e 100'ü yerel yönetim olmak üzere 200 firma ve kurum katılacak.





Yaklaşık 20 ülkeden 50 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda, ziyaretçiler ortopedik malzemeler, iletişim teknolojileri, hareket ve yürüyüş ekipmanları, engelsiz yaşamı konu alan son teknolojik ürünler ile engelsiz yaşamı kolaylaştırabilecek ürün ve hizmetleri yakından inceleme ve test etme imkanına ulaşacak.





Yerel yönetimler, engelliler için yaptıkları mimari çalışmaları, kentsel düzenleme çalışmalarını ve faaliyetlerini paylaşacak.





Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenecek zirve, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek.





📢 13. Engelsiz Yaşam Fuarı Yarın Başlıyor!



Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın bağımsız yaşamlarına destek olmak üzere sağlık, rehabilitasyon ve bakım süreçlerine katkı sağlayacak yeni teknolojiler ile erişilebilir uygulamaların paylaşılacağı 13. Engelsiz Yaşam Fuarı için… pic.twitter.com/PnORiiniWV — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) November 29, 2023



