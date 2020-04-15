14 kuralla ilgili eğlenceli çalışma: Accık öte yanda dur Konya’da, koronavirüsten korunmak için ilan edilen 14 kuralı hatırlatmak için eğlenceli bir çalışmaya imza atıldı. Bilboardlara bölgenin yöresel ağzıyla yazılı “Ellerinizi gözelce yudunuz mu”, “Accık öte yanda dur” ve “Gorona vilan bi şiy itmez dime” gibi ilanlar asıldı.

Haber Merkezi 15 Nisan 2020, 01:00 Yeni Şafak