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KONYA

14 kuralla ilgili eğlenceli çalışma: Accık öte yanda dur

Konya’da, koronavirüsten korunmak için ilan edilen 14 kuralı hatırlatmak için eğlenceli bir çalışmaya imza atıldı. Bilboardlara bölgenin yöresel ağzıyla yazılı “Ellerinizi gözelce yudunuz mu”, “Accık öte yanda dur” ve “Gorona vilan bi şiy itmez dime” gibi ilanlar asıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karatay Belediyesi’nin hazırladığı yöresel uyarılar, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti.
Karatay Belediyesi’nin hazırladığı yöresel uyarılar, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti.

Konya’da, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla uyulması gereken kuralların yöresel şiveyle hatırlatıldığı ilanlar, bilboardlarda sergileniyor. Metropol ilçelerden Karatay Belediyesi, Konya yöresinin ağız yapısına uygun, mizahi yönüyle de tebessüm ettiren sözleri derledi. Yerel ağızla hazırlanan ilanlar, ilçenin işlek noktalarındaki bilboardlarda sergileniyor. Bilboardlara asılan; “Sokranıp durma, evden aralaşma”, “Ellerinizi gözelce yudunuz mu”, “Accık öte yanda dur” ve “Gorona vilan bi şiy itmez dime” ilanları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

EĞLENCELİ FARKINDALIK

  • Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Konya şivesi, kulağa çok hoş gelen, kendine has, ayrı bir tınısı olan ve Anadolu’nun öz Türkçesidir. Sağlık Bakanlığımızca koronavirüsten korunmak için ilan edilen 14 kuralı hatırlatmak ve bunu yaparken de farkındalık oluşturmak için eğlenceli bir dilde bu çalışmayı yaptık” dedi. Vatandaşlardan Ali Tarakçıoğlu ise zaruri ihtiyaçlarının dışında sokağa çıkmadığını vurgulayarak, “Devletimizin aldığı tedbirlere uymak gerekiyor. Cadde ve sokaklardaki sakinlikten vatandaşların tedbirlere uyduğu görülüyor. Bilboarddaki ilan dikkatimi çekti. Duyduğumuz ağız ve şiveyi panolarda görünce hoşuma gitti” ifadelerini kullandı.

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