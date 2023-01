​15 Temmuz İçin Duygu Dolu Mektuplar Yazıldı

Öğrenciler, 15 Temmuz’un kahramanları için duygu dolu mektuplar yazdı. Sultanbeyli Belediyesi, 15 Temmuz Derneği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen “15 Temmuz Kahramanlarına Mektup Yarışması”nın ödül töreni Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yapıldı. Onlarca öğrenci o gecede şehit ve gazi olan kahramanlar için duygularını satırlara döktü. Yapılan yarışmaya yurt içi ve yurt dışından 1374 mektup ile başvuru yapıldı.

Ortaokul kategorisinde Özel İleri Toplum Aşaması Ortaokulu’ndan Leyla Engin birinci olurken, Düzce Özel Su Damlası Ortaokulu öğrencisi Yağmur Rağde Bayer 2’nci, aynı kategoride Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Ortaokulu öğrencisi Tuğçe Kadı 3’üncü oldu. Ortaokul kategorisinde jüri özel ödülünü Şehit Hilmi Bardakçı Ortaokulu öğrencisi İbrahim Büyükkuşçu alırken jüri özendirme ödülünü ise Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Asya Sezer aldı.

Lise kategorisinde ise Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Çakır 1’inci, Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi öğrencisi Fatma Şanlı 2’nci, Kastamonu Göl Anadolu Lisesi öğrencisi Cansu Yamaner ise 3’üncü oldu. Bu kategoride jüri özel ödülü Savur Nuri Çıngıllıoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Sema Nur Sungu’nun, jüri özendirme ödülü ise Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşe Nur Yavuz’un oldu.

Maarif Okulları Kategorisinde ise Afgan Türk Maarif Okulları öğrencisi Adibullah Azimi 1’inci, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden Fatma Kurtoğlu 2’nci, yine Afgan Türk Maarif Okulları’ndan Wasiqullah Samadi üçüncü oldu. Aynı kategoride jüri özel ödülünü Afgan Türk Maarif Okulları-Mezar-ı Şerif öğrencisi Naweedullha Aminoghlo, jüri özendirme ödülünü ise Bağdat El-Mansour Maarif Okulu Abdullah Al-Mashhdani aldı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı konuşmada, “Ülkemizin bekası ve istiklali uğrunda can veren kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Özgürlüğü için mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş tüm gazilerimize sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz gecesi ezanına, bayrağına ve devletine sahip çıkan milletimizin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz destanının yedinci yıl dönümünün Cumhuriyetimizin 100. yılıyla birleştiği bu senede aynı kararlılık ve diriliş ruhuyla sizlerle beraber olmaktan da büyük bir bahtiyarlık duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bilhassa medeniyet inşa etmiş toplumların tarihinde asırlar geçse de unutulmayacak, nesiller boyu dilden dile bir destan gibi anlatılacak önemli kırılma anları vardır. İşte 15 Temmuz dirilişi de bu dönüm noktalarından birisidir. Öyle ki aziz milletimiz 15 Temmuz günü yüreğindeki imandan aldığı güçle karanlık geceyi aydınlık bir sabaha çevirerek Türkiye’nin geçilmez olduğunu tarihin belli dönemlerinde olduğu gibi yine yedi düvele ders niteliğinde göstermeyi bilmiştir. Farklı zaman dilimlerinde farklı kamuflajlarla sahnelenen sinsi oyunların 15 Temmuz ayağı da milletimizin iman dolu göğsüne çarparak yerle yeksan olmuştur. Bir kez daha burada da ifade etmek istiyorum ki Rabbim bir daha milletimizi 15 Temmuz gibi imtihanlara tabi tutmasın, evlatlarımızı kimse bizden koparmasın, ülkemizi bu tür tehditlerle sınamasın.” dedi.

Gerçekleştirilen yarışmanın bir gelenek halinde geleceğini ifade eden Başkan Keskin, “15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak, sanatçısıyla, sinemasıyla, öğretmeni, öğrencisi, akademisyen ve ülkemizin her bir ferdiyle hepimizin ortak görevidir. Bu noktada mektup yarışmamıza başvuru noktasında gençlerimizden rekor sayıda bir katılım gelirken, jürimiz de birbirinden iyi mektup eserlerini seçmekte zorlandı. Elbette her yarışmanın olduğu gibi bunun da kazananları var, şimdiden ödül alan gençlerimizi tebrik ederken, şahsım adına 15 Temmuz’u idrak ederek bunu satırlarına döken her bir gencimiz benim için en büyük ödülün sahibidir.” dedi.

15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç yaptığı konuşmada, “15 Temmuz gecesi yiğitçe, mertçe hayatlarını ortaya koyup şehit ve gazi olmak arzusuyla o tankların önüne yatanlar çok büyük bir fedakârlık ortaya koydular. O fedakârlığı yapan insanların sayesinde bugünlere kavuştuk. Ben şuna eminim ki hangi zor şartlar altında olursa olsun bu topraklar, bu bayrak özgür kalacak. Ve bu topraklarda binlerce yıl nasıl ecdadımız bize emanet bıraktıysa bu emaneti bizden sonraki kuşaklara bırakacağız.” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yaptığı konuşmada, “15 Temmuz’u bize hafızamızda, gönlümüzde, kalbimizde hak ettiği yerde hissetmemiz anlamamız ve unutmamamız gereken haliyle bulunmasını sağlayacak ve destek verecek bu program vesilesiyle belediyemize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve 15 Temmuz Derneğimize şükranlarımı arz ediyorum. Bugünümüzü kimsenin ipotek altına almasına ve esir almasına müsaade etmediğimiz gibi yarınımızı da bu milletin istemediği şekilde şekillendirmek isteyenlere müsaade etmeyeceğimizi ve yer alamayacaklarını 15 Temmuz vesilesiyle gösterdik.” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödül töreninin sonunda ise Uğur Işılak sevilen eserlerini katılımcılar için seslendirdi.