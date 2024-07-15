15 Temmuz marka oldu

Halkın 15 Temmuz darbe girişimine gösterdiği tepki ve oluşan duyarlılıkla ilgili marka patenti isteyenler Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulundu. Bu süreçte ortaya çıkan unsurları ve sembolleri markaya dönüştürmeyi amaçlayan girişimciler, marka tescili için TPE’nin kapısını çaldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da başvuruda bulunarak “15 Temmuz” ve “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” markasını aldı.

Enstitüye “15 Temmuz”, “15 Temmuz Darbesi”, “Demokrasi Nöbeti”, “Onbeştemmuzdestani”, “15 Temmuz Demokrasi Hareketi”, “15 Temmuz Gayrimenkul”, “15 Temmuz Cumhuriyet Kolejleri” ve “15 Temmuz TV” markalarının tescili için başvuruldu. Başvurular, özellikle eğitim ve öğretim, sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, spor, kültür-eğlence, dergi, kitap, gazete, film, televizyon ve radyo programı üzerinde yoğunlaştı.





GAZETE DE VAR ÇİKOLATA DA

Tescil başvurusunda bulunanlar arasında İletişim Başkanlığı da var bir ilkokul da. “Halkın Sesi 15 Temmuz” isimli gazete çıkarmak için başvuran da var derneğe bu ismi vermek isteyen de. Bunların yanı sıra kırtasiyeden kozmetiğe, oyuncaktan çikolataya birçok ürün ve hizmet için tescil talebinde bulunuldu. TPE ise başvuruları değerlendiriyor. Bazılarının tescil başvurusu kabul edilmiş durumda.





YİYECEK-İÇECEK MARKASI