17 Kasım hava durumu: Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Meteoroloji'den çifte uyarı: Hem yağış hem de sis bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Kasım Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde bugün sağanak, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis bekleniyor. İşte ili il hava durumu..
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Marmara ve Kuzey Ege ile zamanla yurt genelinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.