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SİNOP

17 Kasım hava durumu: Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Meteoroloji'den çifte uyarı: Hem yağış hem de sis bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Kasım Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde bugün sağanak, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis bekleniyor. İşte ili il hava durumu..

Haber Merkezi AA
17 Kasım 2020 hava durumu.
17 Kasım 2020 hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

SİS UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Marmara ve Kuzey Ege ile zamanla yurt genelinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin en değerli ilçesi: 100 m2 dairenin fiyatı ortalama iki milyon TL
FOTOĞRAF 15
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Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde ekimde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,5, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 16,3 azaldı. Ekimde satılan konut sayısı 119 bin 574 oldu.
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Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 270 konutla (yüzde 18,6) ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 10 bin 624 konut satışıyla (yüzde 8,9) Ankara, 6 bin 846 konut satışıyla (yüzde 5,7) İzmir izledi. En az satış olan iller 16 konutla Ardahan, 24 konutla Hakkari ve 71 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.
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​Öte yandan Gayrimenkul Borsası'ndan (GABORAS) elde edilen verilere göre Türkiye genelinde konut kategorisinde en değerli 10 ilçeye bakıldığında 7 ilçenin İstanbul'dan olduğu görüldü.
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En değerli ilçeler sıralamasında zirvede yer alan ilçenin rayiç m2 fiyatına bakıldığında 100 m2 daire için yaklaşık 2 milyon TL gibi bir rakamın ortaya çıktığı görülüyor.
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En değerli 10 ilçe ve m2 fiyatları ise şöyle;
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İstanbul Sarıyer - m2 fiyatı 18 bin 400 TL
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İstanbul Beşiktaş - m2 fiyatı 18 bin 372 TL
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İstanbul Bakırköy - m2 fiyatı 11 bin 115 TL
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İzmir Çeşme - m2 fiyatı 10 bin 074 TL
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İstanbul Kadıköy - m2 fiyatı 9 bin 565 TL
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Muğla Bodrum - m2 fiyatı 9 bin 335 TL
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İstanbul Şişli - m2 fiyatı 8 bin 097 TL
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İstanbul Üsküdar - m2 fiyatı 8 bin 044 TL
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İstanbul Eyüp - m2 fiyatı 5 bin 474 TL
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Antalya Konyaaltı - m2 fiyatı 5 bin 325 TL
Türkiye'nin en değerli ilçesi: 100 m2 dairenin fiyatı ortalama iki milyon TL
Ülke genelinde ekimde satılan konut sayısı 120 bin adet civarında oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 270 konutla ilk sırada yer aldı. Öte yandan Türkiye'nin en değerli ilçelerine bakıldığında ilk 10 içerisinde İstanbul'dan 7 ilçe yer alırken, listenin zirvesinde yer alan ilçede 100 m2 daire için fiyatların 2 milyon TL bandına yaklaştığı görüldü.
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