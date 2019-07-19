17 yıl hapsi isteniyor

CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve gazilerle ilgili hakaret içeren paylaşımları nedeniyle açılan davada 2. kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkeme’sindeki davaya müştekilerden Erdoğan’ı avukatları temsil ederken bazı 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin avukatları da duruşmada yer aldı.

CHP TAM KADRO SAVUNMADA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bazı CHP milletvekilleri ve belediye başkanları da duruşmayı izledi. Davanın ceza değil, bir cezalandırma davası olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu hakkında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

HAKARET KİMSENİN HADDİ DEĞİL

Mahkemeye sunulan mütalaada 5 ayrı suçtan 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Söylediklerinin tamamının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirten Kaftancıoğlu, "20 yıl önce okuduğu bir şiir sebebiyle cezaevine gönderilen Erdoğan’ın ifade özgürlüğü hakkı nasıl savunulduysa bugün de benim ifade özgürlüğü hakkım savunulmalı. Cumhuriyeti kuran bir partinin il başkanı olarak Cumhurbaşkanına hakaret etmedim etmem. Atatürk’ün oturduğu makama hakaret etmek, kimsenin hakkı olmadığı gibi haddi de değildir" şeklinde konuştu.

ATTIĞI 'TWEET'LERİ HATIRLAMADI!

Mahkeme başkanı dava konusu 'tweet'lerin kendisine ait olup olmadığını sordu. Kaftancıoğlu ise "Tarihte bugün diye başlayan Ermeni soykırımı 'tweet'i var ya o bana ait değil. Bir de hatırlamadığım ‘sessiz olun’ diye başlayan bir 'tweet' var onun da bana ait olup olmadığını hatırlamıyorum" şeklinde cevap verdi. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Kaftancıoğlu’nun ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Türkiye Cumhuriyetini alenen aşağılamak, terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti katılan tarafların mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı erteledi.

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