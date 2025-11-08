17'si hakem 19 kişiye bahisten gözaltı

Gözaltı listesinde Can Holding'e yönelik operasyonda hakkında tutuklama kararı bulunan ve aranan iş adamı Turgay Ciner de bulunuyor. Turgay Ciner yurt dışında firari olduğu için gözaltı kararı uygulanamadı. Yine listedeki başka bir şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı için hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu belirlenen Umut E. ise Almanya'dan yurda giriş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.