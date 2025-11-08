17'si hakem 19 kişiye bahisten gözaltı

Futbolda bahis soruşturmasında düğmeye basıldı. Dün İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 17 hakemin de olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler listesinde, başka bir soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan Ciner Holding sahibi Turgay Ciner de var.
Kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında 13 ilde 19 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin de karıştığı “bahis oynama” iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada ilk gözaltılar geldi.
FİZİKİ VE TEKNİK TAKİP YAPILDI
Fiziki ve teknik takip sonucunda 17'si hakem 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 17'si hakem 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve eski bir kulüp yöneticisi F.S. de bulunuyor. Özkaya, 'müsabaka sonucunu etkilemekle' suçlanıyor.
HAKEMLER SONUCU ETKİLEMEKLE SUÇLANIYOR
Gözaltına alınan hakemler A.K.K, A.T, B.K, B.T, B.E.A, C.B, E.A, M.Y, M.Ö, N.O, N.K, S.E.T, Ş.B, U.T, U.K, Y.Y ve Y.Ş. de "görevi kötüye kullanmak" ve 6222 Sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkilemekle" suçlanıyor. F.S. ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.
CİNER DE LİSTEDE
- Gözaltı listesinde Can Holding'e yönelik operasyonda hakkında tutuklama kararı bulunan ve aranan iş adamı Turgay Ciner de bulunuyor. Turgay Ciner yurt dışında firari olduğu için gözaltı kararı uygulanamadı. Yine listedeki başka bir şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı için hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu belirlenen Umut E. ise Almanya'dan yurda giriş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.