18 yaşından küçük çocuk babasının arabasını aldı: Tren duran arabaya çarptı.

“Biz buradan araç gidiş gelişi olmasını istemiyoruz\"<br><br>Aynı sokakta daha önce de benzer kazalar yaşandığını anlatan Erdem, “Burada sürekli kazalar oluyor zaten bu ilk değil. Yağmur yağdığında da kar yağdığında da kaza oluyor. Karın yağdığı ilk gün 03.00'da yine aynı şekilde bir araba indi, burada da bir minibüs vardı o da çok kötü oldu. Şoförün durumu da ağırdı gece ambulans geldi. Yani durum bu şekilde, bizim can güvenliğimiz yok bu yolda. Yol çok kötü, bayır yüksek ve insanlar duramıyor. Buna bir önlem alınması için illa ki birilerinin ölmesi mi lazım? Yani biz buradan araç gidiş gelişi olmasını istemiyoruz. Zaten burası tek yön bir yol, aşağı iniş sadece ama buradan insanlarımız yukarı da çıkıyor aynı zamanda. Gerçekten burada biri ölmeden bu yolun araç trafiğine kapatılmasını istiyoruz. Sürücünün ufak yaralanmaları olsa da aşırı derecede korkmuşlardı o gece. Sürücü iyi bir sürücü olmasaydı o gün olay daha farklı boyutlara gelebilir belki ailece yok olabilirlerdi o arabada. Buradan birilerini de aracın altına alabilirdi çünkü çocuklar burada oynuyor, yüzüstü kayıyorlardı. Biz yetkililerimizin bununla ilgili yardımcı olmalarını istiyoruz\" ifadelerini kullandı.