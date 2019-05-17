19 Mayıs'a soykırım hakareti

Anadolu’yu işgal etmek isteyenlerin emellerini milletin yırtıp attığı Kurtuluş Savaşı’nın 100. yılında, 100 yıl önceki tehditler yeniden hortluyor. Türkiye’nin, Milli Mücadele fitilinin ateşlendiği Samsun’dan 19 Mayıs’ta başlayarak 2023’e kadar İstiklal Harbi’ni kutlamaya hazırlandığı görkemli etkinlikler, Ermeni yalanlarının ardından şimdi de Pontus iddiasıyla bulandırılmaya çalışılıyor. Geçmişte Ermeni ve Rumları Sevr planları için kullananlar 100 yıl sonra Anadolu üzerindeki hesaplarını sözde soykırım iddialarını çeşitlendirerek ısıtmaya çalışıyor. 70’li yıllarda terör örgütü ASALA ile aynı anda başlatılan sözde ‘Ermeni Soykırımı’ kampanyasına, hemen ardından Kürtlerin istismarı için bölücü örgüt PKK’nın ortaya çıkması eklenmişti. Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak isteyenlerin açmak istediği konu başlıklarına son dönemde sözde ‘Pontus Soykırımı’ da eklendi.

YUNANİSTAN UZUN ZAMANDIR KAŞIYOR

Pontus yalanı özellikle Yunanistan’ın destekleriyle son yıllarda ivme kazandı. Yunan Meclisi, 1994 yılında aldığı kararla, sözde ‘Pontus Soykırımı’ iddiasını devlet tezi haline getirdi. Pontus rüyası kuran çevreler de son dönemde bu propagandayı artırdı. Yunanlılar sözde soykırımın 100. yıldönümü iddiasıyla etkinlikler düzenleyecek; Pam-Pontuslular Federasyonu (POE) Atina ve Pire’de anma etkinlikleri yapacak. Yunanlılar 19 Mayıs’taki bir dizi etkinliğin ardından Atina’daki Türk büyükelçiliğine yürüyerek sözde soykırımı anlatan bildiriler okuyacak.

VALİLİK PROVOKASYONA İZİN VERMEDİ

Pontus yalanını sıcak tutmak isteyen çevreler, Türkiye’de son dönemde sağlanan demokratik ortamı da istismar etmeye başladı. İstismar girişiminin son örneği başkent Ankara’da yaşandı. KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın genel merkezinde toplanmak isteyen Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi üyeleri, Kurtuluş Mücadelesi’nin 100. yıldönümünü sözde ‘Pontus Soykırımı’nın 100. yıldönümüymüş gibi anmaya kalkıştı. Ankara Valiliği’nin izin vermeyerek büyük bir provokasyonu önlediği etkinlikte, sözde soykırım iddiaları konuşulacaktı.

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RUMLARIN EKİBİ SAĞLAM

Afrin harekâtı için “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyen Türk Tabipler Birliği’nin destekçisi KESK zihniyetince tertiplenmek istenen toplantı, eğer düzenlenseydi Fikret Başkaya’nın açılış konuşmasıyla başlayıp, Mahmut Konuk’un moderatörlüğünde yürütülecekti. Konuşmacılar ise Mert Kaya, Okan Levent Küçükersan, Ramazan Gezgin olarak belirlenmişti. Moderatör Mahmut Konuk, 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin ardından KHK ile sağlık memurluğu görevinden ihraç edilmiş bir isim. Konuk, “Hrant’ın Bıraktığı Yerden Öncesi ve Sonrasıyla 1915, İnkar ve Yüzleşme” ile “1915 ve Sonrasında Pontus Soykırımı” gibi derlemelerin yazar ve editörleri arasında bulunuyor. Pontus hayranlığıyla bilinen Mert Kaya da “Müslümanlaş(tırıl)mış Rumlar” kitabının yazarı.

SANKİ GECE YARISI EKSPRESİ

Pontus Rum tahrikli toplantıda, Yunanistan yapımlarından ‘The Band’ (Bando) adlı belgesel de izletilecekti. Türkiye’yi karalayan ‘Gece Yarısı Ekpresi’ filmini aratmayan, yönetmenliğini Nikos Aslanidis’in üstlendiği film, Mustafa Kemal’in muhafız birliği komutanı Giresunlu Topal Osman ile 42. ve 47. Gönüllü Alaylarını Karadeniz’de Rumları katletmiş gibi anlatıyor. Sözde soykırım iddiaları ile Kurtuluş Mücadelesi’ni gölgelemeye çalışan Pontusçuların utanç girişimi Ankara Valiliği tarafından engellendi. Valilik, demokratik kitle örgütlerinden gelen şikayetler ve tepkiler üzerine etkinliği yasaklandı. Böylece bu çevrelerin oyunu boşa çıkarıldı.

Aynı tasarı 1997 yılında da gündemdeydi

Fener Rum Kilisesi öncülüğünde 20-28 Eylül 1997 tarihinde gerçekleştirilen “Karadeniz’i Kurtarma Çevre Kirliliği” kılıfı altında düzenlenen sempozyumun ardında Pontus hayali bulunuyordu. Bizans İmparatorluğu hayaliyle yanıp tutuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte Rahmi Koç, uluslararası silah tüccarı Ağa Han, Dünya Yahudi Cemaatleri temsilcileri, bir yığın Yunanlı çevre bilimci ve işadamlarından oluşan 400 kişilik heyet, ‘Bilim ve Çevre Sempozyumu’ adı altında “Karadeniz’i kurtaralım” sloganı eşliğinde ‘Pontus’ rüyasını yeniden gündeme taşımıştı.

İngiltere’de Dersim anması

Türkiye’ye yönelik planlı eylemler dizisinin son halkası geçtiğimiz günlerde İngiltere’de gerçekleştirildi. HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, İngiltere Parlamentosu’nda düzenlenen sözde Dersim olaylarının 81. yılı anmasına katıldı. Türkiye düşmanları ile aynı safta yer alan Önlü, “Sadece Türkiye devleti değil bu katliama sessiz kalan ve bir parçası olan bütün devletler bununla yüzleşmeli” dedi.

Kuvâyi Milliye rahatsız etti

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri, Milli Mücadele’nin ilk ateşinin yakıldığı Samsun’dan başladı. Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a ayak basarak başlattığı Milli Mücadele, bağımsız Türkiye yolunda atılan adımların en önemlisi oldu. Bu yıl başlayan ve Cumhuriyetin ilanının 100. yılına, yani 2023’e kadar devam edecek etkinlikler kapsamında Milli Mücadele ruhu canlı tutulacak. 19 Mayıs 1919’un 100. yılı vesilesiyle başta Samsun olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye’de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlanacak. Ermeni iddiaları, Dersim ve PKK’nın ardından pişirilen Pontus hezeyanı, Türkiye’deki Kuvâyi Milliye coşkusunu bulandırmayı hedefliyor.