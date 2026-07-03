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190 klasör Ankara’da sil baştan incelenecek

190 klasör Ankara’da sil baştan incelenecek

04:003/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Muhsin Yazıcıoğlu.
Muhsin Yazıcıoğlu.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009’da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni aşama başlıyor.

Kahramanmaraş’tan yetkisizlik kararıyla Ankara’ya gönderilen arşivin, resmi teslim-tesellüm tutanağıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştırıldığı öğrenildi. Kahramanmaraş’tan gelen adli arşivin, 20 bez torba içerisinde muhafaza edilen 190 klasör ile 1 karton kutudan oluştuğu belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, olayın tüm yönleriyle yeniden değerlendirileceğini, daha önce hiç soruşturulmamış gibi en baştan ele alınacağını vurguladı. Mevcut delillerin baştan aşağı yeniden inceleneceğini belirten başsavcılık kaynakları, ihtiyaç duyulması halinde yeni araştırma ve uzman incelemelerinin de yapılacağını kaydetti. Soruşturmanın kişi ya da makam ayrımı gözetilmeksizin titizlikle yürütüleceğini ifade eden başsavcılık yetkilileri, sürece ilişkin, “Ucu nereye uzanırsa uzansın üzerine gidilecek. Elde edilecek deliller doğrultusunda gereken her türlü yasal işlem tereddütsüz yapılacaktır” dedi.



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