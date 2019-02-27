20 bin askerle gövde gösterisi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ilk kez planlanan ve tarihindeki en büyük tatbikat olan MAVİ VATAN-2019 Tatbikatı bugün başlıyor. Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de üç denizde aynı anda icra edilecek dev tatbikat 8 Mart'ta tamamlanacak.

462 bin kilometrekarelik Mavi Vatan'ın yanı sıra uluslararası sularda da icra edilecek tatbikata; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 102 muharip ve yardımcı sınıf gemi, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları ile Sahil Güvenlik botları katılacak. Savaş senaryolarının test edileceği faaliyetle birlikte Türk kıta sahanlığı sınırları oldu-bitti çabalarına karşı bir kez daha teyit edilecek.

Su üstü-hava-denizaltı savunması, mayın harpleri ve amfibi harekât eğitimlerinin yanı sıra denizde denetim harekâtı, deniz yetki alanlarımıza izinsiz girişlerin engellenmesi, denizaltıdan personel kurtarma çalışmalarının icra edileceği MAVİ VATAN-2019'da gerçek mühimmatla atışlar yapılacak.

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20 bin askerin katılması beklenen tatbikatta milli mühimmatlar test edilecek. Bayraktar silahlı İHA, F-16'lar, ATAK helikopterleri ve tank avcısı güdümlü UMTAS ile Cirit roketleri ateşlenecek. Tatbikatın ardından 67 savaş gemisiyle dost ve kardeş ülke limanları da ziyaret edilecek.

6-8 Mart tarihleri arasında gemilerin yurt içinde dümen kıracağı 33 limanın dışında Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan ve KKTC limanları da Türk gemilerine ev sahipliği yapacak. Gövde gösterisine dönüşecek tatbikatın Ege'de tahriklerini artıran Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını hiçe sayan Güney Kıbrıs, Mısır ve İsrail'e verilmiş net bir cevap olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de sürekli donanma bulunduran başta ABD ve Fransa olmak üzere NATO üyesi ülkelerin gözü de bu tatbikatta olacak.

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