MEB açıkladı: 20 bin öğretmen ataması takviminde değişiklik

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvim değişti.Milli Eğitim Bakanlığı (MSB), 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Takvimi'nde değişikliğe gitti.Buna göre, tercihler 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları ise, 3 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. GÜNDEM Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur GÜNDEM Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen Ziya Selçuk'tan teşekkür mesajı GÜNDEM Kabinede görev değişimi: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu