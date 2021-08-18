Gündem MEB açıkladı 20 bin öğretmen ataması takviminde değişiklik
EĞİTİM

MEB açıkladı: 20 bin öğretmen ataması takviminde değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi. Atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül'de ilan edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
20 bin öğretmen ataması takviminde değişiklik! MEB 2021 sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman?
Arşiv

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvim değişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MSB), 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Takvimi'nde değişikliğe gitti.

Buna göre, tercihler 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları ise, 3 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen Ziya Selçuk'tan teşekkür mesajı
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen Ziya Selçuk'tan teşekkür mesajı

Kabinede görev değişimi: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu
GÜNDEM
Kabinede görev değişimi: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu
Abone Ol Google News
Marmara için uyarı

Marmara için uyarı

Saat verildi: ​Sel ve su baskınlarına dikkat.
Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

​Galatasaray'ın Marcao ile ilgili tavrı tartışmalara neden oldu.
BAE Başkanı Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Erdoğanla tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı

Erdoğan Taliban ile görüşeceğini açıkladı.

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

18 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'i konuk ediyor.

​Çevik Bir ve Çetin Doğan hakkında tutuklama kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.