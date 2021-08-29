Gündem 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler başladı
EĞİTİM

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler başladı

Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler başladı. Öğretmen adayları, 2 Eylül'e kadar tercihlerini yapabilecek. Sonuçlar ise 3 Eylül'de açıklanacak. Adaylar tercihlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.

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​20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler başladı! e-devlet üzerinde sözleşmeli öğretmenlik başvurusu
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Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler başladı. Öğretmen adayları, 2 Eylül'e kadar tercihlerini yapabilecek. Sonuçlar ise 3 Eylül'de açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daha önce 1-6 Eylül olarak belirlenen tercih takviminde değişikliğe gitti.

TRT Haber'in haberine göre, Bakanlık, 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması için tercihlerin 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

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Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır?

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması için tercih süreci başladı. Adaylar, tercihlerini e-Devlet üzerinden yapacak. Atama sonuçları ise 3 Eylül'de ilan edilecek.

E-Devlet sözleşmeli öğretmenlik başvurusu için tıklayınız

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