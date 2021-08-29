Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler başladı. Öğretmen adayları, 2 Eylül'e kadar tercihlerini yapabilecek. Sonuçlar ise 3 Eylül'de açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daha önce 1-6 Eylül olarak belirlenen tercih takviminde değişikliğe gitti.
TRT Haber'in haberine göre, Bakanlık, 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması için tercihlerin 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde yapılacağını açıkladı.
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır?
20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması için tercih süreci başladı. Adaylar, tercihlerini e-Devlet üzerinden yapacak. Atama sonuçları ise 3 Eylül'de ilan edilecek.
E-Devlet sözleşmeli öğretmenlik başvurusu için tıklayınız