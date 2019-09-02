2019-2020 okullar ne zaman açılacak? - Ara tatil kaç gün olacak? 2019-2020 okullar ne zaman açılacak? MEB okulların ne zaman açılacağı ile ilgili takvimi belirledi. Milyonlarca öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim döneminde "okullar ne zaman açılacak, 2020 ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün olacak, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak" gibi soruların cevaplarını arıyor. Peki 2019 Eylül'de okullar ne zaman açılacak? İşte ara tatil tarihleri...

Haber Merkezi 02 Eylül 2019, 10:30 Son Güncelleme: 02 Eylül 2019, 10:31 IHA