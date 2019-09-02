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EĞİTİM

2019-2020 okullar ne zaman açılacak? - Ara tatil kaç gün olacak?

2019-2020 okullar ne zaman açılacak?

MEB okulların ne zaman açılacağı ile ilgili takvimi belirledi. Milyonlarca öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim döneminde "okullar ne zaman açılacak, 2020 ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün olacak, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak" gibi soruların cevaplarını arıyor. Peki 2019 Eylül'de okullar ne zaman açılacak? İşte ara tatil tarihleri...

Haber Merkezi IHA
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2019 Okulların açılış tarihi, 2020 ara tatil ne zaman başlıyor, 2020 okullar ne zaman kapanıyor? gibi soruların detaylarını merak eden öğrenciler ve velileri konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak?

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.
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