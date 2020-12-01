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POLİTİKA

2021 reform yılı olacak: Yeni reformlar neler?

2021 reform yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi, hukuk ve özgürlüklere ilişkin kapsamlı reform çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yol haritası bu ay duyurulacak reformların 2021 boyunca tüm alanlara yayılması planlanıyor. Eylem paketinde öncelik yargı paketine verilirken, ekonomi ayağında ise yatırım ortamı iyileştirilecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Türkiye, bu ay açıklanacak ve 2021’i ‘reform yılına’ çevirecek ekonomiden insan haklarına büyük atılımlara odaklandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi ve hukuk alanlarında işaretini verdiği kapsamlı reformlara ilişkin mutfak çalışması hız kazandı. Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamid Gül, TÜSİAD ve TOBB’un öneri ve beklentilerini almış, Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la birlikte azınlık cemaatlerinin ruhani liderleri ve vakıf temsilcilerinin de nabzını tutmuştu. Önümüzdeki hafta da ilgili bakanların MÜSİAD temsilcileri ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Bakan Elvan: TOBB heyeti ile sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik
EKONOMİ
Bakan Elvan: TOBB heyeti ile sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik

İLK ADIM YARGI PAKETİ

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reforma ilişkin yol haritasının 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde kamuoyu ile paylaşılması beklenirken, yeni yılın ilk günlerinden itibaren yargı paketi ile hayata geçirilmeye başlanacak reformların 2021 yılına yayılması bekleniyor. 2021 yılının yeni reformların art arda hayata geçirileceği bir yıl olması hedefleniyor.

TOBB ile reform görüşmesi: Aralık'ta gündem ekonomi olacak
EKONOMİ
TOBB ile reform görüşmesi: Aralık'ta gündem ekonomi olacak

Reformun ekonomik ayağında yatırım ortamının gerek yerli gerekse uluslararası girişimciler açısından her bakımdan iyileştirilmesi planlanıyor. Türkiye'nin en köklü demokrasi ve ekonomi reformlarından birisi olması beklenen eylem planı kapsamında, Türkiye ekonomisinin potansiyelini ortaya koymasını engelleyen sorunların köklü yapısal düzenlemelerle çözülmesi amaçlanıyor.

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