2021 reform yılı olacak

Türkiye, bu ay açıklanacak ve 2021’i ‘reform yılına’ çevirecek ekonomiden insan haklarına büyük atılımlara odaklandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi ve hukuk alanlarında işaretini verdiği kapsamlı reformlara ilişkin mutfak çalışması hız kazandı. Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamid Gül, TÜSİAD ve TOBB’un öneri ve beklentilerini almış, Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la birlikte azınlık cemaatlerinin ruhani liderleri ve vakıf temsilcilerinin de nabzını tutmuştu. Önümüzdeki hafta da ilgili bakanların MÜSİAD temsilcileri ile bir araya gelmesi planlanıyor.

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İLK ADIM YARGI PAKETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reforma ilişkin yol haritasının 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde kamuoyu ile paylaşılması beklenirken, yeni yılın ilk günlerinden itibaren yargı paketi ile hayata geçirilmeye başlanacak reformların 2021 yılına yayılması bekleniyor. 2021 yılının yeni reformların art arda hayata geçirileceği bir yıl olması hedefleniyor.

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Reformun ekonomik ayağında yatırım ortamının gerek yerli gerekse uluslararası girişimciler açısından her bakımdan iyileştirilmesi planlanıyor. Türkiye'nin en köklü demokrasi ve ekonomi reformlarından birisi olması beklenen eylem planı kapsamında, Türkiye ekonomisinin potansiyelini ortaya koymasını engelleyen sorunların köklü yapısal düzenlemelerle çözülmesi amaçlanıyor.