Gündem 2021in reformları masada Yılın son Kabine Toplantısı yapılıyor
POLİTİKA ANKARA

2021’in reformları masada: Yılın son Kabine Toplantısı yapılıyor

2021’in reformları masada: Yılın son Kabine Toplantısı yapılıyor

Yılın son toplantısında 2020’yi değerlendirecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2021’de planlanan reformları da gözden geçirecek. Hukuk ve ekonomi alanında yapılacak reformlarla ilgili atılacak önemli adımların kararlaştırılması bekleniyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Kabinenin gündemi 2020’nin değerlendirilmesi ve 2021 reformları olacak.
Kabinenin gündemi 2020’nin değerlendirilmesi ve 2021 reformları olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün yılın son toplantısını yapacak. Kabinenin gündemi 2020’nin değerlendirilmesi ve 2021 reformları olacak. Bu kapsamda toplantıda, hukuk ve ekonomi alanında yapılacak reformlarla ilgili atılacak önemli adımların kararlaştırılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çalışmaların son durumuyla ilgili sunum yapacak.

  • Çin’den getirilecek aşının incelenme ve daha sonra vatandaşa uygulama süreci de masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, alınan tedbirlerin vaka sayılarını nasıl etkilediğiyle bir sunum yapması bekleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ise yılbaşında koronavirüs tedbirlerine ilişkin oluşturulan denetim mekanizmasıyla ilgili kabine üyelerini bilgilendireceği ifade ediliyor.

AB İLE YENİ SAYFA

Kabine toplantısının başlıkları arasında, AB ile önümüzdeki dönemde atılacak yeni adımlar da olacak. AB ile yeni bir sayfa açma konusunda hazırlıklı olunduğu her fırsatta vurgulanırken, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye’nin uluslararası bir konferans önerisine karşı ülkelerin nasıl bir tutum içerisinde olduğu değerlendirilecek.

ABD İLE İLİŞKİLER

  • Toplantının başlıklarından biri de yeni ABD yönetimi ile ilişkiler olacak. Özelikle ekonomi ve dış politika konusunda bundan sonraki süreçte nasıl bir strateji izleneceğini toplantıda masaya yatırılacak. ABD ile F35 ve terör örgütleri FETÖ ve YPG gibi çözüm bekleyen konuların yanı sıra, yeni işbirliği fırsatlarına ilişkin bakanlar sunum yapacak. Ayrıca, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın veto ettiği CAATSA yaptırımlarıyla ilgili yeni ABD başkanı Joe Biden’ın izleyeceği politika Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl olacağı boyutunda değerlendirilecek.

Libya'da Hafter'e sert uyarı: Kaçacak yer bulamazsın
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