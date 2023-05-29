2023 yılı DGS başvuruları başladı: Deprem bölgesinden sınav ücreti alınmayacak

Depremzede çiftçilere yönelik alınan tedbirleri Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu. Buna göre Kirişci mazot, gübre, hayvancılık ve kırsal kalkınma destekleri ile Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün güncelleme başvurularıyla ilgili sürenin 28 Şubat’tan 8 Mayıs’a kadar uzatıldığını duyurdu.