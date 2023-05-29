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2023 yılı DGS başvuruları başladı: Deprem bölgesinden sınav ücreti alınmayacak

ÖSYM, 16 Temmuz'da yapılacak DGS için başvuruların bugünden itibaren başladığını duyurdu. ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti almayacak.

14:31 . 29/05/2023 Pazartesi
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Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) başvuruları başladı. Başvurular 5 Haziran'a kadar yapılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Temmuz'da yapılacak DGS için başvurular bugünden itibaren alınacak, başvuru süresi 5 Haziran'da sona erecek.

Kılavuz ÖSYM'nin internet sitesinde

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2023-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek. Öte yandan ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti almayacak.



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44 dakika önce
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