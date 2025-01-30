2025’in ilk seçim anketi: Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Areda Survey sordu, Türk halkı cevapladı
Areda Survey tarafından 16 - 20 Ocak'ta gerçekleştirilen 2025 yılının ilk seçim anketinde katılımcılara, "Bu pazar Milletvekilliği Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 34,4'ü AK Parti’ye oy vereceğini söylerken ikinci sıradaki parti ise yüzde 29,3 ile CHP oldu. MHP yüzde 9,2 ile üçüncü sırada yer aldı.
Areda Survey'in 2025 yılının ilk seçim anketi belli oldu.
16 - 20 Ocak 2025 tarihleri arasında
3 bin 166
örneklem ile gerçekleştirilen ankette çarpıcı sonuçlar çıktı.
Katılımcılara
"Bu Pazar Milletvekilliği Genel Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?"
sorusu yöneltildi.
En yüksek oy oranı AK Parti'nin
En yüksek oy oranı AK Parti'nin
AK Parti'nin en fazla oy alan parti olduğu araştırmanın sonuçları şöyle;
AK Parti:
34,4
CHP:
29,3
MHP:
9,2
DEM Parti:
9,3
İYİ Parti:
5,5
Yeniden Refah Partisi:
3,4
Zafer Partisi:
3,1
Diğer:
5,8
Çalışma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile
'Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli'
kullanılarak gerçekleştirildi.
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