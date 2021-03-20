Gündem 25 Martta somut adım bekliyoruz
ANKARA

​25 Mart’ta somut adım bekliyoruz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB açıklaması

25 Mart’ta somut adım bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile videokonferansla görüştü. Erdoğan, 25-26 Mart’taki AB Zirvesi’nden Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin somut adım beklediklerini söyledi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Ursula von der Leyen - Charles Michel
Ursula von der Leyen - Charles Michel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü bir video konferans görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

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  • Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususların ele alındığı görüşmede, salgınla mücadelede atılacak ortak adımlar ve bölgesel meseleler de değerlendirildi. Erdoğan, görüşmede, 25-26 Mart’taki AB Zirvesi’nden somut çalışmaların önünü açacak bir netice beklediklerini belirterek, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtacağına inandığını ifade etti.

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GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMELİ

İş birliğinin ilerletilmesi için tüm mekanizmaların işletilmesi ve üst düzey diyalog süreçlerinin yeniden başlatılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, 18 Mart Mutabakatının güncellenmesinin olumlu gündem çalışmalarının temeli olduğuna işaret etti.

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AB yönetiminden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama

Vize serbestisi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması gibi unsurların yeniden düzenlenmesinin zaruri olduğunun altını çizen Erdoğan, Türkiye’nin üzerindeki sığınmacı yükü ve düzensiz göç baskısının giderek arttığına dikkati çekti.

ÇÖZÜMÜN ADRESİ MASADIR

  • Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Ege’de istikrar ve iş birliğinden yana olan Türkiye’nin bu çerçevede attığı yapıcı adımlara değinerek, Yunanistan’ın ve Kıbrıslı Rumların tüm kışkırtmalarına ve mütecaviz eylemlerine rağmen bu tutumu muhafaza ettiklerini bildirdi. Çözümün masada bulunması gerektiğine ve bunun yolunun diyalogdan geçtiğine inandıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs meselesinde başarısızlığı kanıtlanmış modellerin adadaki taraflara dikte edilmesi yerine artık gerçekçi ve yeni seçeneklerin tartışılması gerektiğini söyledi.

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GÖRÜŞME 45 DAKİKA SÜRDÜ

Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans teklifini yineleyen Erdoğan, AB Zirvesi’nin “birlik dayanışması” bahanesiyle Rum ve Yunan ikilisi tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan’a 45 dakika süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu da eşlik etti.

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