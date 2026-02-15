Yeni Şafak
28 Şubat'ın ayrımcı ezberleri alt üst oldu: Milli Savunma Bakanı Güler Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gençlerle bir araya geldi

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi MUN Kulübü tarafından düzenlenen konferansta öğrenciler, küresel sorunlar ve krizlere yönelik çözüm önerilerini tartıştı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen 'KAIHLMUN'26 Birleşmiş Milletler Konferansı'na katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ilk kez ziyaret gerçekleştirildi.

Öğrencilerle küresel sorunları tartışan Bakan Güler, Türkiye'nin savunma güvenlik konularındaki değerlendirmelerini paylaştı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı da katıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen 'KAIHLMUN'26 Birleşmiş Milletler Konferansı'na katılarak gençlerimizle bir araya geldi. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi MUN Kulübü tarafından düzenlenen konferansta gençlerimiz, küresel sorun ve krizlere yönelik çözüm önerilerini tartışırken Bakan Yaşar Güler de ülkemizin ve bölgemizin savunma ve güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu."

Paylaşımda, konferanstan fotoğraflar da yer aldı.

28 ŞUBAT'IN AYRIMCI EZBERLERİNİ BOZAN ZİYARET

Bakan Güler'in ziyareti, 28 Şubat döneminde hedef alınan İmam Hatip Liselerine güçlü bir devlet desteği olarak değerlendirildi.

Bir dönem Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüş olan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne gitmesi, yasakçı ve vesayetçi anlayışa karşı verilen mücadelenin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, Bakan Güler'e "Çift Başlı Selçuklu Kartalı" tablosunu takdim etti.

Öztürk, Bakan Güler'e okulun bugüne kadar yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.



#28 Şubat
#Milli Savunma Bakanı
#Yaşar Güler
